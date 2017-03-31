Сегодня в ТРЦ Galleria Minsk прошел показ нижнего белья и купальников брендов Milavitsa, Alisee и Lauma. Мероприятие приурочено к открытию фирменного магазина «Милавица» премиум-класса. AFISHA.TUT.BY вместе с многочисленными зеваками подсматривала за полуобнаженными девушками.





Гости мероприятия погрузились в зрелищные выступления показов новых коллекций купальников, нижнего белья и трикотажа нон-стоп.





















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