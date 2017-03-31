﻿ дефиле в женском белье. "Милавица" открыла свой первый премиум-магазин в Минске. 21.by
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дефиле в женском белье. "Милавица" открыла свой первый премиум-магазин в Минске

31.03.2017 23:38 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в ТРЦ Galleria Minsk прошел показ нижнего белья и купальников брендов Milavitsa, Alisee и Lauma. Мероприятие приурочено к открытию фирменного магазина «Милавица» премиум-класса. AFISHA.TUT.BY вместе с многочисленными зеваками подсматривала за полуобнаженными девушками.


Гости мероприятия погрузились в зрелищные выступления показов новых коллекций купальников, нижнего белья и трикотажа нон-стоп.






Больше фотографий можно найти в фотоотчете на AFISHA.TUT.BY.


























 
 
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AFISHA.TUT.BY вместе с многочисленными зрителями подсматривала за полуобнаженными девушками.

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