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дефиле в женском белье. "Милавица" открыла свой первый премиум-магазин в Минске
Сегодня в ТРЦ Galleria Minsk прошел
Гости мероприятия погрузились в зрелищные выступления показов новых коллекций купальников, нижнего белья и трикотажа нон-стоп.
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AFISHA.TUT.BY вместе с многочисленными зрителями подсматривала за полуобнаженными девушками.
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