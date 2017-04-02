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Округлились: почетных консулов в Беларуси стало 30

03.04.2017 23:43 — Разное | Ежедневник  
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Округлились: почетных консулов в Беларуси стало 30

grodno.in

За первые месяцы 2017 году эту должность получили экс-руководительRenaissance Minsk Hotel и владелец гродненской бухгалтерской компании.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Министерства иностранных дел Беларуси, почетным консулом Дании является Франкель Йеспер. Это – бывший генеральный менеджер Renaissance Minsk Hotel. Франкель Йеспер возглавлял один из первых брендовых отелей  белорусской столицы с момента его запуска весной 2014 года и до осени 2016 года. Тогда топ-менеджера, получившего должность главы отеля «Националь» в Москве, сменил латвиец Атис Захаранс.

Почетное консульство Кыргызстана в Гродно возглавил Игорь Чивель. Он является владельцем  гродненского предприятия «АйТиНимакс», оказывающего бухгалтерские услуги.

Среди почетных консулов иностранных держав в Беларуси бизнесмены занимают приоритетное положение.

Александр Мошенский («Савушкин продукт») представляет в этой должности Исландию, Павел Топузидис («Табак-Инвест») – Грецию, Петр Синкевич (ВЦ «Аквабел») - Никарагуа, Андрей Балабин («5 элемент») – Чили, Андрей Щебров  («Белфарм»)– Перу, Сергей Костюченко («Приорбанк»)– Австрию, Рафаэль Мусаев («СМОК трэвел») – Бахрейн, Сергей Недбайлов («Санта Бремор») – Венгрию, Чермен Шоканов («Фрелиэйсэксим»)– Казахстан, Валентин Байко («Конте Спа»)  – Украину, Юрий Морозов («Белфарм») – Мексику, Эдуард Целюк (Streamline) – Португалию, Алексей Сычев («ВитВар») – Словакию, Иван Чура («ТОП–тур») - Таиланд. 

 
Теги: Гродно
 
 
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За первые месяцы 2017 году эту должность получили экс-руководительRenaissance Minsk Hotel и владелец гродненской бухгалтерской компании.

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