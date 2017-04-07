Дача — это не только место отдыха и оздоровительного труда горожан. Зачастую это еще и арена боевых действий непримиримых соседей. Ссорятся из-за деревьев, заборов, сараев, пчел, кур и прочих вещей. А все потому, что принцип застройки в садоводческих товариществах и дачных кооперативах не предполагает какого-то порядка. При этом мало кто знает, что дачникам при строительстве домика или посадке деревьев нужно руководствоваться «Типовыми правилами внутреннего распорядка садоводческих товариществ». Там все строго регламентировано.

Что и где строим?

В этом документе, как и в нормах планирования жилой усадебной застройки, прописаны правила размещения садовых домиков, хозяйственных строений, заборов и насаждений.

На дачном участке в садовом товариществе, согласно указанным выше нормативам, можно построить дачный домик, автонавесы и гаражи.

Все постройки на дачном участке должны быть расположены на допустимом расстоянии до межи соседа:

Наименование Минимальное допустимое расстояние до границы участка, м Отдельностоящий садовый домик 3 Хозпостройки, вспомогательные сооружения 1 (с отнесением в

глубину участка) Огороженные площадки для содержания домашних птиц, кроликов 4 Высокорослые деревья (высота которых свыше 3 м) семечковых пород: груши, яблони 3 Среднерослые деревья (высота которых 2−3 м) косточковых пород: слива, вишня, алыча, декоративные и карликовые породы деревьев 2 Кустарники 1

Расстояние между садовыми домиками, расположенными на смежных участках, должно составлять не менее шести метров. А хозпостройки для мелких сельскохозяйственных животных без гидроизоляции фундамента должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от садовых домиков, 20 метров от шахтных колодцев и 50 метров ниже по потоку грунтовых вод от колодцев и каптажей грунтовых вод.





Дача — не ферма!

Можно разводить мелких сельскохозяйственных животных, домашних птиц и пчел, но для этого потребуется письменное согласие других членов кооператива, чьи участки граничат с вашим. А вот коров, лошадей и свиней на даче разводить нельзя. В любом случае дачники обязаны обеспечивать соблюдение ветеринарно-санитарных норм и правил. А если сосед решил, получив согласие соседей, завести на участке птиц и кроликов, по правилам он должен иметь огороженную площадку для них на расстоянии не менее четырех метров от границы смежного участка.

Не мешайте соловьям

Редкий дачник спит до 9 утра — многие подрываются чуть ли не в 6. И начинают косить. Или пилить. Или похмеляться с Сергеем Шнуровым и Михаилом Кругом. А ведь нельзя, в правилах записано, что выполнять работы, создающие шум (или просто шуметь) можно не раньше 9 часов и заканчивать не позднее 19 часов. При этом нельзя применять оборудование и инструменты, от работы которых уровень шума и вибрации превышает установленные санитарные нормы.

На границе все спокойно

Неизбывная страсть любого дачника — забор. Без него наш человек чувствует себя беззащитным. Поэтому у нас считается нормальным отгородиться забором чуть ли не в три метра. Если соседи не против, забор можно установить любой высоты и светопрозрачности. Но по правилам (а они существуют) максимальная высота забора между соседними дачными участками в садовом товариществе не должна превышать 1,7 м, а уровень светопропускания должен быть 50% по всей высоте изгороди.

Со стороны улицы (проезда) забор может быть высотой 1,2−2 м с уровнем светопрозрачности 0−100%.

Территория товарищества должна быть огорожена. Забор должен находиться на расстоянии не менее пяти метров от садовых домиков и других строений, расположенных на территории товарищества. Его высота должна быть от 1,5 м до 2 м, со степенью светопропускания 0−100%.



Фото: wikimapia.org

В правилах говорится, что забор не должен препятствовать доступу к магистральному водопроводу для его технического обслуживания. Стоит отметить, что указанные нормы установки заборов в садовых товариществах распространяются только на ограждения, смонтированные после вступления в силу Постановления Совета министров РБ № 163 от 08.02.2010 года.

Типовые правила также содержат противопожарные, санитарные и природоохранные требования, порядок пользования дорогами, водопроводом и иными объектами общего пользования товарищества.

Например, если в результате пользования дорогами, водопроводом и иными объектами общего пользования товарищества им причинен ущерб, виновник, член товарищества, обязан восстановить поврежденный объект за свой счет либо возместить товариществу понесенные расходы на восстановление.

Дачник должен соблюдать правила внутреннего распорядка садоводческого товарищества. Если их периодически нарушать, то общее собрание товарищества имеет право исключить нарушителя из членов садоводческого товарищества.

Впрочем, до такого доходит крайне редко…