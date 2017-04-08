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Тренировка по панкратиону: бои "без правил" со стопкой правил

08.04.2017 21:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Панкратион — возрожденный древний вид олимпийских единоборств. Панкратион вошел в программу Олимпийских игр в 648 году до н. э. Его происхождение связывают с легендами — якобы, древний герой Геракл продемонстрировал технику панкратиона в схватке с Немейским львом.

В воскресенье Sputnik будет вести трансляцию республиканского чемпионата по панкратиону.

Накануне журналисты побывали на тренировке.

 
 
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Накануне республиканского чемпионата по панкратиону Sputnik побывал на тренировке спортсменов.

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