|
Тренировка по панкратиону: бои "без правил" со стопкой правил
08.04.2017 21:56 — Разное | Sputnik Беларусь
Панкратион — возрожденный древний вид олимпийских единоборств. Панкратион вошел в программу Олимпийских игр в 648 году до н. э. Его происхождение связывают с легендами — якобы, древний герой Геракл продемонстрировал технику панкратиона в схватке с Немейским львом.
В воскресенье Sputnik будет вести трансляцию республиканского чемпионата по панкратиону.
Накануне журналисты побывали на тренировке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне республиканского чемпионата по панкратиону Sputnik побывал на тренировке спортсменов.
|
Архив (Разное)
Комментарии