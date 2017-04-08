Панкратион — возрожденный древний вид олимпийских единоборств. Панкратион вошел в программу Олимпийских игр в 648 году до н. э. Его происхождение связывают с легендами — якобы, древний герой Геракл продемонстрировал технику панкратиона в схватке с Немейским львом.

В воскресенье Sputnik будет вести трансляцию республиканского чемпионата по панкратиону.

Накануне журналисты побывали на тренировке.