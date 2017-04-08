В Беларуси "Тотальный диктант" провели во второй раз. Организаторы говорят, что в 2017 году на акции — настоящий ажиотаж: записались на диктант в несколько раз больше человек, чем в минувшем году.

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Минске" title="Тотальный диктант в Минске" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Любовь к запятым: как прошел "Тотальный диктант" в Минске

"Конечно, такой ажиотаж нас очень радует", — призналась журналистам городской координатор проекта Инна Хозеева.

Решились написать "Тотальный диктант" люди разных профессий и возрастов. Самый молодой участник, рискнувший участвовать в проекте — девочка семи лет, старшей же участнице — уже за семьдесят.

Смотрите видео проведения "Тотального диктанта" в столичном БГМУ. Sputnik выступил информационным партнером акции в Беларуси.