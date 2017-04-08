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Видеофакт: "Тотальный диктант" прошел в Минске
08.04.2017 21:39 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси "Тотальный диктант" провели во второй раз. Организаторы говорят, что в 2017 году на акции — настоящий ажиотаж: записались на диктант в несколько раз больше человек, чем в минувшем году.
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© Sputnik / Виктор Толочко
"Конечно, такой ажиотаж нас очень радует", — призналась журналистам городской координатор проекта Инна Хозеева.
Решились написать "Тотальный диктант" люди разных профессий и возрастов. Самый молодой участник, рискнувший участвовать в проекте — девочка семи лет, старшей же участнице — уже за семьдесят.
Смотрите видео проведения "Тотального диктанта" в столичном БГМУ. Sputnik выступил информационным партнером акции в Беларуси.
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Сотни белорусов в субботу отважились написать диктант в рамках всемирной акции и проверить свои знания по русскому языку. Смотрите на видео Sputnik как прошел...
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