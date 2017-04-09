﻿ Женская сборная Беларуси по хоккею на траве стала третьей во 2-м раунде Мировой лиги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве стала третьей во 2-м раунде Мировой лиги

10.04.2017 18:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве заняла третье место во втором раунде Мировой лиги. В заключительном матче белоруски были сильнее команды Уругвая со счетом 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды уже встречались в ходе турнира. В группе «А» южноамериканки были сильнее 3:2.

В прошедшей игре в Ванкувере подопечные Хермана Круиса открыли счет на 4-й минуте. Автором гола стала Анастасия Сыроежко. Во втором периоде нападающая Светлана Богушевич отправила в ворота соперников второй мяч. Преимущество в счете увеличила капитан белорусок — Рита Батура, дважды забив со штрафного-углового (в третьем и четвертом периодах). У соперниц голевым дублем отличилась Милагрос Алгорта, отправив мячи в ворота белорусок на 15-й и 42-й минутах.

Основное время финального матча второго раунда Мировой лиги в Ванкувере между сборными Чили и Индии завершилось вничью — 1:1. В серии буллитов хоккеистки Индии оказались сильнее — 2:1.

Лучшим игроком турнира, по версии организаторов Мировой лиги, признана капитан белорусской команды Рита Батура.

Женская сборная Беларуси, заняв третье место в Ванкувере, не сумела пробиться в полуфинальный этап Мировой лиги и продолжит подготовку к чемпионату Европы, который состоится в августе текущего года в Кардиффе.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве заняла третье место во втором раунде Мировой лиги. В заключительном матче белоруски были сильнее команды Уругвая.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Tesla стала крупнейшим автопроизводителем США по капитализации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика