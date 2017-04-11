Министерство архитектуры и строительства Беларуси приветствует расширение числа механизмов финансирования гражданами приобретения и строительства жилья, заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Горваль.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 апреля указ №109, который формулирует правовые условия для предоставления физлицам во владение и пользование квартир и домов по договорам лизинга (финансовой аренды). Теперь в белорусском законодательстве четко прописаны все нормы лизинга жилых помещений, а также иные нюансы финансовой аренды.

"Основная масса населения — в основном это те, кто относится к льготным категориям граждан — рассчитывает на поддержку государства в вопросах жилищного строительства. И сейчас, когда эта поддержка сокращается, становятся востребованными новые механизмы", — сказал Горваль в ходе круглого стола в МПЦ Sputnik.

Он заметил, что в стране готовится новый указ президента, который расширит схему льготного кредитования граждан на цели жилищного строительства. Льготные кредиты заменят на адресные субсидии, к кредитованию подключатся и коммерческие банки.

Кроме того, заметил Горваль, в Беларуси вскоре заработает обновленный механизм приобретения жилья в лизинг: вступит в действие указ президента №109, который формулирует правовые условия для предоставления физлицам во владение и пользование квартир и домов по договорам лизинга. Теперь в белорусском законодательстве четко прописаны все нормы лизинга жилых помещений, а также иные нюансы финансовой аренды.



© Sputnik Александр Кряжев Госжилье в лизинг нельзя будет купить

"За все то время, что в Беларуси действуют нормы по покупке жилья в лизинг, было заключено одна или две таких сделки", — сказал представитель Минстройархитектуры. Он выразил надежду, что вскоре ситуация изменится.

Со своей стороны член правления могилевского кооператива "Жилищный баланс" Евгений Раитин рассказал, что уже сейчас в Беларуси есть примеры успешного внедрения финансовых механизмов по приобретению жилья, например в рассрочку. Такой ноу-хау проект реализует могилевский кооператив "Жилищный баланс Могилев", проект позволяет члену кооператива заселиться в квартиру через 2 года даже при отсутствии первоначального взноса и от шести месяцев с первоначальным взносом.

"Человек выбирает квартиру, кооператив финансирует ее покупку у застройщика, и далее начинается процесс накопления на первый взнос. После его уплаты человек может вселиться, а спустя десять лет, например, после полной выплаты, оформляется договор купли-продажи, и квартира передается в собственность гражданину", — пояснил он вкратце действие этого механизма.

В свою очередь Горваль заметил, что Минстройархитектуры считает этот опыт положительным и не исключает его распространения за пределы Могилевской области.

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