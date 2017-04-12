Хоккеисты питерского СКА во втором овертайме вырвали победу у магнитогорского «Металурга» и захватили лидерство по итогам трех матчей финальной серии Кубка Гагарина.



Фото: khl.ru

СКА — «Металлург» Мг — 2:1 2ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

СКА: Коскинен; Яковлев — А. Белов, Ковальчук — Коскиранта — Барабанов; Рукавишников — Херсли, Н. Гусев — Шипачев — Дадонов; Зуб — Зубарев, С. Широков — Прохоркин — С. Плотников; Рыков — Хафизуллин, Дергачев — Каблуков — Кетов.

«Металлург» Мг: Кошечкин; Е. Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов; К. Ли — Береглазов, Осала — Сантала — А. Сёмин; Хабаров — С. Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин; Платонов — Калетник — Денис Казионов; Дронов, Железков.

Шайбы: 1:0 — Зубарев (Зуб, С. Широков, 24.54), 1:1 — Денис Казионов (К.Ли, Калетник, 39.54), 2:1 — Дадонов (Шипачев, Н. Гусев, 92.45).

Броски: 60−28 (18−3, 6−12, 12−5, 24−8).

Силовые приемы: 26−18.

Штраф: 12−12.

Как и во второй игре в Магнитогорске, первый период прошел с подавляющим преимуществом СКА, но снова дивидендов из этого не извлек, хотя в 6 раз превзошел гостей в числе бросков в створ ворот (18:3).

Второй период начался с обидной для вратаря «Магнитки» Василия Кошечкина шайбы — цели достиг дальний бросок защитника армейцев Андрея Зубарева, зарядившего практически с центра площадки. Шайба, подпрыгнув перед голкипером, заскочила в сетку. Примечательно, что это первый гол Зубарева с 22 февраля 2015 года, когда он был еще игроком «Салавата Юлаева».

«Металлург» тем временем перехватил инициативу и стал все больше загружать работой питерского стража Микко Коскинена. За 6 секунд до финиша второго периода уральцам удалась стремительная веерная атака, которую броском в касание после шикарного паса Криса Ли завершил Денис Казионов — 1:1.



Фото: khl.ru

Ни третий период, ни последовавший за ним первый овертайм заброшенных шайб не принесли, а в середине второго овертайма голевая атака удалась питерцам, которые были более активны на протяжении большей части поединка, более чем в два раза превзойдя оппонентов по числу выстрелов в створ ворот. Победным же оказался 60-й бросок по воротам Василия Кошечкина. Все началось с неудачной попытки магнитогорцев выйти из своей зоны. Потерей мгновенно воспользовались армейцы, в два паса прочертившие путь к воротам, и Евгений Дадонов точным броском остановил секундомер — 2:1.

Продолжение финальной серии — 14 апреля в Санкт-Петербурге. Следующие поединки запланированы на 16 апреля (в Магнитогорске) и, если потребуется, 18 апреля (в Санкт-Петербурге) и 20 апреля (в Магнитогорске).



Фото: khl.ru

Ход финальной серии Кубка Гагарина (до 4 побед):

«Металлург» Мг — СКА — 1:2 (4:5, 3:1, 1:2 2ОТ)

Примечательно, что «Магнитка», дважды (2014, 2016) завоевывавшая Кубок Гагарина, всякий раз начинала финальную серию с поражения.

Питерский СКА владел Кубком Гагарина однажды — в 2015 году. Тогда финальную серию против «Ак Барса» армейцы начали с победы.