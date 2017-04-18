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Власти хотят изменить указ о заброшенных деревенских хатах и ждут от людей пожеланий
Чиновники решили откорректировать указ «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности». Указ № 100 «работает» пятый год и, похоже, недостаточно эффективно.
«В целях всестороннего рассмотрения актуальных вопросов практического применения нормативного правового акта состоится круглый стол с участием широкого круга заинтересованных, в том числе представителей местных исполнительных и распорядительных органов, судей и прокурорских работников, сообщает Национальный правовой портал
И граждане и субъекты хозяйствования могут направлять свои предложения и замечания на страницу с
Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены в рамках круглого стола и переданы разработчикам проекта указа, сообщает портал.
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По данным Комитета госконтроля, на начало 2016-го года по всей стране было выявлено 13 608 пустующих домов. Ежегодно список прирастает еще тысячей-другой.
Зачастую возится с брошенными хатами местные власти не хотят. Да, дом пустующий, суд может его таким признать, дом можно снести. Но нередки случаи, когда наследники объявляются после сноса — и у местных властей начинаются проблемы. Хорошо ли искали владельцев? Соблюли ли все процедуры?
С другой стороны на местных чиновников давят верхи: некрасиво, когда в деревнях две трети хат с провалившимися крышами, имидж всей страны от таких картинок страдает. Очевидно, что-то нужно менять на законодательном уровне. Поэтому власти и ждут предложений.
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