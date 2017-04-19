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Огромный айсберг приплыл к берегу Канады и привлек туристов
20.04.2017 19:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Необычное явление в восточной части Канады заинтересовало сотни туристов: огромный айсберг приплыл к берегу небольшого городка, сообщают СМИ.
Со всей страны в Ферриленд, в котором проживает всего около 500 человек, едут туристы, желающие сделать эффектное фото на фоне огромного ледника.
Ледяные горы часто проплывают возле канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, из-за этого ее прозвали "аллеей ледников". Обычно айсберги можно увидеть каждой весной, но за текущий год — это первый крупный объект, причаливший к берегу Канады.
© REUTERS Greg Locke
Гигантский айсберг у берегов Канады
Дрейфующий ледник всегда вызывает интерес туристов. Пока он находится вблизи городов, к берегу съезжаются сотни желающих сделать красивые фотографии. Это время особенно любят владельцы кафе и гостиниц. Каждый год они подсчитывают прибыль во время "ледяного сезона".
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Пока к леднику съезжаются любители сделать эффектные снимки, кафе и гостиницы подсчитывают прибыль.
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