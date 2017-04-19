МИНСК, 20 апр — Sputnik. Необычное явление в восточной части Канады заинтересовало сотни туристов: огромный айсберг приплыл к берегу небольшого городка, сообщают СМИ.

Со всей страны в Ферриленд, в котором проживает всего около 500 человек, едут туристы, желающие сделать эффектное фото на фоне огромного ледника.

Ледяные горы часто проплывают возле канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, из-за этого ее прозвали "аллеей ледников". Обычно айсберги можно увидеть каждой весной, но за текущий год — это первый крупный объект, причаливший к берегу Канады.



© REUTERS Greg Locke Гигантский айсберг у берегов Канады

Дрейфующий ледник всегда вызывает интерес туристов. Пока он находится вблизи городов, к берегу съезжаются сотни желающих сделать красивые фотографии. Это время особенно любят владельцы кафе и гостиниц. Каждый год они подсчитывают прибыль во время "ледяного сезона".