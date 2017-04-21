



Беларусь заявила протест по факту нарушения госграницы Беларуси литовским воздушным судном, сообщило Министерство иностранных дел.

Как сообщила пресс-служба МИДа, 22 апреля в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюс Пулокас.

В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения Государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном.

Нарушение государственной границы со стороны Литвы зафиксировано 19 апреля 2017 года в 13 часов 40 мин. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 мин., совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства Беларуси.

Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны. Белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента, подчеркивается в ноте МИД.