﻿ Беларусь заявила протест в связи с нарушением границы воздушным судном Литвы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь заявила протест в связи с нарушением границы воздушным судном Литвы

22.04.2017 17:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь заявила протест в связи с нарушением границы воздушным судном Литвы

Беларусь заявила протест по факту нарушения госграницы Беларуси литовским воздушным судном, сообщило Министерство иностранных дел.

Как сообщила пресс-служба МИДа, 22 апреля в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюс Пулокас.

В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения Государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном.

Нарушение государственной границы со стороны Литвы зафиксировано 19 апреля 2017 года в 13 часов 40 мин. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 мин., совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства Беларуси.

Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны. Белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента, подчеркивается в ноте МИД.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь заявила протест по факту нарушения госграницы Беларуси литовским воздушным судном, сообщило Министерство иностранных дел.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Шуметь разрешается: как прошла "Библионочь" в Национальной библиотеке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика