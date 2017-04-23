Хоккеисты сборной США в 10-й раз выиграли юношеский (U18) чемпионат мира. В финале 19-го первенства планеты американские хоккеисты взяли верх над сверстниками из Финляндии.



Фото: u18worlds2017.iihf.com

США — Финяндия — 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Норрис (Ткачук, 3.51), 2:0 — Фараби (Тортора, 16.47), 3:0 — Фараби (Коккерель, Сент-Сир, в меньшинстве), 3:1 — Расанен (Коскенкорва, Котканиеми, 27.05), 4:1 — Мисмаш (Юэс, Норрис, 31.03, в большинстве), 4:2 — Ваакканяйнен (56.44, 6 на 5).

Броски: 25−24 (12−10, 10−9, 3−5).

Штраф: 24−10.

Вратари: Сент-Сир (91,67% отраженных бросков) — Луукконен (56.15−56.44, 59.29−60.00; 84% отраженных бросков).

Сборная США вернула себе титул чемпиона мира, которым владела в 2014 и 2015 годах. Финляндия, завоевавшая золото в 2016 году, сложила полномочия.

Американцы выиграли все 7 матчей на нынешнем чемпионате мира, финны оказались сильнее в 6 поединках, уступив лишь в споре за золото.

Бомбардиры

1. Кристиан Весалайнен (Финляндия) — 13 (6+7) очков

2. Миро Хейсканен (Финляндия) — 12 (2+10)

3. Иван Чехович (Россия) — 9 (5+4)

4. Андрей Свечников (Россия) — 9 (4+5)

4. Йессе Илонен (Финляндия) — 9 (4+5)

6. Шон Дудж (США) — 9 (3+6).

Лучший бомбардир турнира финн Кристиан Весалайнен, ставший лидером чемпионата по числу голов (6) и очков (13), назван самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира.

Лучшие игроки ЧМ-2017 по версии директората

вратарь — Максим Жуков (Россия)

защитник — Миро Хейсканен (Финляндия)

нападающий — Кристиан Весалайнен (Финляндия).

Символическая сборная турнира (All Stars по версии журналистов)

вратарь — Дилан Сент-Сир (Франция);

защитники — Миро Хейсканен (Финляндия), Максвелл Гидон (США);

нападающие — Кристиан Весалайнен (Финляндия), Шон Дудж (США), Иван Чехович (Россия).

Общая посещаемость матчей на словацких аренах в Попраде и Спишска Нова Вес составила 70 тысяч болельщиков на 31 открытой площадке.

Юношеские (U-18) чемпионаты мира проводятся с 1999 года. И в 10 из 19 турниров золото завоевывали хоккеисты США. Причем с 2009 года американцы взяли 7 титулов на 9 турнирах. По 3 золота у России, Финляндии и Канады.

Сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за 3-е место победив команду Швеции — 3:0.

Всего у россиян 10 медалей на юношеских чемпионатах мира (3 золота, 4 серебра, 3 бронзы).

Сборная Беларуси в серии за выживание одолела команду Латвии и впервые с 2003 года сумела отстоять прописку в сильейшем дивизионе.