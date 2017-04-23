Занимаем места на трибунах, греемся на солнышке, поддерживаем фаворитов, кричим «one more time» и задерживаем дыхание в момент касания. Белорусские пилоты открывают сезон самого динамичного и эмоционального автоспорта. Шумно, на высоких скоростях, с дымом из-под колес и запахом жженой резины — это снилось всю зиму болельщикам и спортсменам.



Фото: racing.by

На открытии сезона пилоты представят зрителям и соперникам обновленные дрифт-кары. Заявки на участие подали команды из Литвы, России и Украины. Иностранные пилоты оценили уровень дрифт-мероприятий в Беларуси и уже пометили этапы турнира в графике.

«В новом сезоне ожидаем еще более захватывающую борьбу, которую обострят гости из других стран. Это признание успехов белорусского дрифта», — рассказал организатор #DriftPinsk17 Евгений Никитин.

Открытие сезона пройдет в южном Пинске. Для города это двойное событие. Возможно, будущий чемпион живет здесь. В прошлом году пинчанин Денис Клищевский получил награду «Новичок года - 2016». Денис выступает на Nissan S13 с двигателем 2JZ-GTE мощностью 630 л.с. Судьи и организаторы состязаний уверены, что пилот составит конкуренцию опытным спортсменам и покажет зрелищный дрифт.

Первая гонка 2017 года состоится 30 апреля на мотобольном стадионе ДОСААФ. Площадка представляет собой асфальтированную арену с индивидуальными сиденьями для зрителей. Количество сидячих мест на стадионе ограничено, поэтому лучше позаботиться о покупке билета заранее. Устроители мероприятия постарались сделать так, чтобы каждый болельщик получил максимум эмоций и впечатлений. С учетом предпочтений зрителей билеты делятся на три категории. Бонусом к каждому — позитив и адреналин.

Дрифтинг — техника прохождения поворотов, когда пилот инициирует снос задней оси, при этом управляя автомобилем. На соревнованиях по дрифтингу судьи оценивают скорость, угол заноса, траекторию и зрелищность.

Racing.by — команда организаторов автомобильных соревнований, основанная в 2005 году. Команда была первым организатором чемпионата Беларуси по драгрейсингу, Кубка Беларуси по драгрейсингу, чемпионата Беларуси по дрифтингу. В портфолио Racing.by такие знаковые события автомобильной жизни страны, как FXOpen Drifting Challenge Belarus, Unlim500+ Belarus, G-Drive дрифт Минск.

Этапы чемпионата Беларуси по всей стране традиционно привлекают участников из ближнего и дальнего зарубежья, для борьбы за позиции общего зачёта серии важно иметь открепление от национальной автомобильной федерации вашей страны либо оформить лицензию Белорусской автомобильной федерации. Хочешь участвовать или есть вопросы? Напиши наdrift@racing.by