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Россия стала третьей в мире по расходам на вооружение, Беларусь – 76-я

24.04.2017 12:24 — Разное | Ежедневник  
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Россия стала третьей в мире по расходам на вооружение, Беларусь – 76-я

фото: Sputnik

Россия вышла на третье место в мире, обогнав Саудовскую Аравию. Беларусь - 76-я, потеряв две позиции. Ее расходы в прошлом году снизились на 17,5% до 597 млн долларов. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

На первом месте в рейтинге остаются США, которые в 2016 году увеличили свои затраты на 1,7% до 611 млрд долларов. За Штатами идет Китай с объемом расходов в 215 млрд долларов.

Всего в мире расходы на вооружение увеличились на 0,4% и составили 1686 млрд долларов или 2,2% мирового ВВП, пишет polit.ru.

 
 
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Россия вышла на третье место в мире, обогнав Саудовскую Аравию. Беларусь - 76-я, потеряв две позиции. Ее расходы в прошлом году снизились на 17,5% до 597 млн долларов. Об...

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