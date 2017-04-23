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Россия стала третьей в мире по расходам на вооружение, Беларусь – 76-я
24.04.2017 12:24 — Разное | Ежедневник
фото: Sputnik
Россия вышла на третье место в мире, обогнав Саудовскую Аравию. Беларусь - 76-я, потеряв две позиции. Ее расходы в прошлом году снизились на 17,5% до 597 млн долларов. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).
На первом месте в рейтинге остаются США, которые в 2016 году увеличили свои затраты на 1,7% до 611 млрд долларов. За Штатами идет Китай с объемом расходов в 215 млрд долларов.
Всего в мире расходы на вооружение увеличились на 0,4% и составили 1686 млрд долларов или 2,2% мирового ВВП, пишет
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Россия вышла на третье место в мире, обогнав Саудовскую Аравию. Беларусь - 76-я, потеряв две позиции. Ее расходы в прошлом году снизились на 17,5% до 597 млн долларов. Об...
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