МИНСК, 24 апр — Sputnik. В конце апреля в Беларуси ожидается контрастная по температуре погода с дождями, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Во вторник на большей части Беларуси ожидается порывистый ветер. Преимущественно по северо-западной половине страны — кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Температура ночью —1 +5, днем +9 +15, по югу страны — до +19. В Минске днем возможен кратковременный дождь (вероятность 60-70%). Ночью температура составит +1 +3, днем +12 +14.

До конца недели погоду сформирует активный атмосферный фронт, который будет смещаться с юго-запада Европы и разделит Беларусь на два погодных лагеря: холоднее по северо-западной части страны, намного теплее — по юго-востоку.

Преобладающая температура ночью 0 +7, по юго-востоку до +11, днем +6 +13, по юго-восточной половине +14 +21. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. В дневные часы будут грозы, возможен град, при грозах — порывистый ветер.