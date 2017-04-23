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Прогноз погоды на конец апреля: дожди, грозы, возможен град
24.04.2017 15:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр — Sputnik. В конце апреля в Беларуси ожидается контрастная по температуре погода с дождями, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
Во вторник на большей части Беларуси ожидается порывистый ветер. Преимущественно по северо-западной половине страны — кратковременные дожди, днем возможны грозы.
Температура ночью —1 +5, днем +9 +15, по югу страны — до +19. В Минске днем возможен кратковременный дождь (вероятность 60-70%). Ночью температура составит +1 +3, днем +12 +14.
До конца недели погоду сформирует активный атмосферный фронт, который будет смещаться с юго-запада Европы и разделит Беларусь на два погодных лагеря: холоднее по северо-западной части страны, намного теплее — по юго-востоку.
Преобладающая температура ночью 0 +7, по юго-востоку до +11, днем +6 +13, по юго-восточной половине +14 +21. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. В дневные часы будут грозы, возможен град, при грозах — порывистый ветер.
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На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, в дневные часы будут грозы, возможен град, при грозах – порывистый ветер.
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