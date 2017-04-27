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Гидромет сообщил, когда в Беларусь придет тепло

28.04.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Погоду в Беларуси в ближайшие сутки будут формировать атмосферные фронты от циклона, который смещается с запада Украины на Латвию, в субботу сохранится дождливая погода, сообщили в Гидромете.

Гидромет сообщил, когда в Беларусь придет тепло
© Sputnik/ Роман Шантар
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Дождливая и холодная погода в Беларуси стоит вторую неделю, синоптики регулярно объявляют предупреждение в связи с сильными осадками.

"В субботу ночью и утром по северо-западной половине республики продолжительные сильные дожди, а в отдельных районах ожидаются грозы", — сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, ночью будут 5 — 11°С, днем 12 — 18°С по востоку республики ночью будет 12 — 14°С, днем 19 — 24°С  тепла.

Рябов отметил, что в воскресенье погода "чуть-чуть улучшится". "А 1 мая ожидается облачная с прояснениями и спокойная погода, хотя без кратковременных дождей не обойдется", — уточнил он.

Температура ночью будет 1 — 8°С, днем 7 — 14°С, по прежнему теплее будет по юго-востоку страны, там ожидается 15 — 22 °С, сказал синоптик.

По его словам, после 1 мая вместе с южными ветрами в Беларусь придет и более теплая комфортная погода.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным синоптиков, после 1 мая южные ветра принесут в Беларусь ощутимое потепление и комфортную погоду.

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