Эксперт о продлении приостановки санкций: США нужен этот "крючок" /

Минфин США продлил приостановку санкций против белорусских предприятий, об этом сообщило в субботу посольство США в Беларуси . Насколько перспективен такой подход? Способствует ли он долгосрочному планированию в области экономического сотрудничества между нашими странами и насколько существенен товарооборот между Беларусью и США сегодня? Ситуацию прокомментировал заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО, кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич.

"Для американцев проще сохранить этот "санкционный крючок" так как его полная отмена не позволила бы вновь вернуться к его применению, поэтому они сохраняют санкционный механизм как инструмент давления, который, по их мнению, в любой момент можно применить, хотя причин для санкций как не было, так и нет. Администрация Трампа пытается сделать политику США более прагматичной, увязать внешнюю политику со своими экономическими интересами. В целом Беларусь не представляет большого интереса для США, что касается товарооборота, то он не сопоставим с нашими основными партнерами по причине своей незначительности", — считает эксперт.

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