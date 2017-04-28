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Эксперт о продлении приостановки санкций: США нужен этот "крючок"
29.04.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Минфин США продлил приостановку санкций против белорусских предприятий, об этом
"Для американцев проще сохранить этот "санкционный крючок" так как его полная отмена не позволила бы вновь вернуться к его применению, поэтому они сохраняют санкционный механизм как инструмент давления, который, по их мнению, в любой момент можно применить, хотя причин для санкций как не было, так и нет. Администрация Трампа пытается сделать политику США более прагматичной, увязать внешнюю политику со своими экономическими интересами. В целом Беларусь не представляет большого интереса для США, что касается товарооборота, то он не сопоставим с нашими основными партнерами по причине своей незначительности", — считает эксперт.
Полную версию комментария Вячеслава Ярошевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Известный белорусский экономист рассказал радио Sputnik Беларусь о "санкционном крючке" и перспективах экономического сотрудничества между Беларусью и США.
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