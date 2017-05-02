Пресс-атташе Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировала позицию федерации по поводу натурализации хоккеистов.



Джефф Платт. Фото: «Прессбол»

— Хотелось бы отметить, что нынешнее руководство ФХБ натурализацией североамериканских игроков не занималось. Если вы следите за последними новостями федерации, то акцент делается на детском хоккее, в том числе на обучении и повышении квалификации детских тренеров, разработке новых методик.

То есть вместо практики натурализации большее внимание уделяется детскому хоккею. Сегодня это один из основных векторов ФХБ. Но при этом мы не отрицаем, что развитию детского хоккея уделялось время и раньше.

— Но ведь Ник Бэйлен получил паспорт в декабре 2014 года, когда Игорь Рачковский уже был главой ФХБ?

— Игорь Анатольевич заступил в должность в конце октября 2014 года, то есть за такой срок он даже гипотетически не мог повлиять на этот процесс.

— Джефф Платт подписал контракт с ЦСКА как гражданин Канады . Нет ли опасений, что он (или тот же Бэйлен) больше не сыграют за сборную Беларуси?

— Нет, таких опасений нет, — сказала Евгения Никитина.

Напомним, на ЧМ-2017 в составе сборной Беларуси нет защитника Ника Бэйлена и нападающего Джеффа Платта. Из натурализованных североамериканских игроков в ростере находятся голкипер Кевин Лаланд и форвард Чарльз Лингле.