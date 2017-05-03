Председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский прокомментировал для «Прессбола» инцидент с обыском сборной Беларуси на парижском вокзале за два дня до старта чемпионата мира.



Игорь Рачковский. Фото с сайта pressball.by

— Какая здесь может быть реакция, кроме возмущения? Могу только представить, что было бы, встреть мы так хотя бы одну команду из числа гостей чемпионата мира в Минске. Наверное, объявили бы турниру бойкот. Вообще же, не вдаваясь в конспирологию, все это очень смахивает на продолжение истории с нашими гребцами.

— Как намерена реагировать ФХРБ?

— Официальные письма по факту инцидента уже готовятся и будут направлены в Международную федерацию хоккея и организаторам чемпионата мира. Наш МИД и Минспорта уже уведомлены, белорусское посольство тоже в курсе событий. Будем ждать ответа и разъяснений. Прежде всего — от организаторов чемпионата.

— Но они-то могут быть и непричастны к произошедшему.

— Возможно. Уже выходили на связь с президентом национальной федерации хоккея Франции Люком Тардифом, с которым давно и плодотворно сотрудничаем. Он извинился и заверил, что был совершенно не в курсе событий. Пока они ничего кроме недоумения и возмущения не вызывают. И надежды, что характер наших ребят этот инцидент только закалит, и они покажут на чемпионате все, на что способны.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

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Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.