|
Рачковский об обыске во Франции: Встреть мы так хоть одну команду, ЧМ в Минске объявили бы бойкот
Председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский прокомментировал для «Прессбола»
— Какая здесь может быть реакция, кроме возмущения? Могу только представить, что было бы, встреть мы так хотя бы одну команду из числа гостей чемпионата мира в Минске. Наверное, объявили бы турниру бойкот. Вообще же, не вдаваясь в конспирологию, все это очень смахивает на продолжение истории с нашими гребцами.
— Как намерена реагировать ФХРБ?
— Официальные письма по факту инцидента уже готовятся и будут направлены в Международную федерацию хоккея и организаторам чемпионата мира. Наш МИД и Минспорта уже уведомлены, белорусское посольство тоже в курсе событий. Будем ждать ответа и разъяснений. Прежде всего — от организаторов чемпионата.
— Но они-то могут быть и непричастны к произошедшему.
— Возможно. Уже выходили на связь с президентом национальной федерации хоккея Франции Люком Тардифом, с которым давно и плодотворно сотрудничаем. Он извинился и заверил, что был совершенно не в курсе событий. Пока они ничего кроме недоумения и возмущения не вызывают. И надежды, что характер наших ребят этот инцидент только закалит, и они покажут на чемпионате все, на что способны.
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский прокомментировал для "Прессбола" инцидент с обыском сборной Беларуси на парижском вокзале за два дня до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии