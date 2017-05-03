В Беларуси кредиты на жилье по-прежнему дорогие. Крупные банки одалживают деньги под 17% годовых. Но все чаще можно увидеть рекламу с гораздо более привлекательными цифрами. Касается она конкретных новостроек, и программы с банками обозначены как партнерские. REALTY.TUT.BY разбирался, насколько выгодны существующие предложения.

11%, пяток домов

Самая привлекательная реклама у кредита «Дружная будоўля» — деньги банк БелВЭБ выдает под 11% годовых. Под такой процент кредитуют клиентов пяти застройщиков — из минских, например, «Ладу Гарант» (которая строит Новую Грушевку — «Медовик» и «Колизей»), «Внешэкономстрой» («Дом на Мястровской») и «Белинтерросинвест» («Славянский» в Лебяжьем).



«Медовик». Фото: realt.by

Кредит выдается на 25 лет. Но есть ограничения по сумме — большинству прокредитуют до 70 тысяч рублей. Такая сумма будет доступна тем, кто сможет подтвердить необремененный совокупный доход около 1300 рублей в месяц.



Дом на Мястровской, фото застройщика

В кредитуемых домах цена квадратного метра от 2,1−2,2 тысячи рублей до 1300 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на день оплаты, площадь однокомнатных (где они не распроданы) — около 47−54 квадратных метров, «двушки» тоже просторные, от 66 квадратных метров. То есть кредитные средства покрывают стоимость 28−34 квадратных метров.



«Славянский», фото застройщика

У БелВЭБа есть в рамках «Дружнай будоўлi» кредиты и для других застройщиков, и для клиентов агентств недвижимости, которые продают квартиры от застройщиков.

Например, АН «Твоя столица» продает квартиры в нескольких домах: в ЖК «Лiпень», «Вясёлка», жилом доме № 15 по пр. Дзержинского, жилом комплексе по ул. Каховской, в доме по ул. Шаранговича. Банк кредитует их под те же условия (на 25 лет, до 70 тысяч), но под ставку рефинансирования (СР) плюс 1,5 процентного пункта. Сейчас СР 14% годовых, то есть кредит выходит под 15,5%. Если СР будет снижаться, кредитополучателям будет полегче.

Под такой же процент банк одолжит деньги потенциальным новоселам «А-100» (Новая Боровая), «Датч Стар» (дом у метро «Грушевка»), «Мирный путь» (ЖК «Вишневый сад» и дом «Черемушка» в Фаниполе), «ТЕНКинвест» (сейчас строит в Боровлянах ЖК «Александров Парк»). Среди партнеров также «Олимп-инвест», «Жилсоцстрой».

«Твоя столица» работает не только с БелВЭБом, ее клиенты могут выбирать партнерские программы и других банков.

Например, Белагропромбанк кредитует ее клиентов первые два года под 14% годовых, дальше — под ставку рефинансирования плюс 3% (сейчас это 17%). Преимущество этого кредита для людей с хорошими доходами в том, что кредитуется до 90% стоимости покупки, правда, на срок до 20 лет.

Кредит от Белинвестбанка для партнерских компаний может быть и на 10, и на 15, и на 20 лет. Процентная ставка от 14,4% до 17% годовых.

Но в банк можно обращаться и за кредитом на 25 лет под строительство с застройщиком, который не участвует в перечисленных партнерских программах. Кредиты, правда, не дают гражданам, достигшим 50-летнего возраста. Сумму, которую банк может одолжить, определяют на основании справки о доходах. Размер процентной ставки: ставка овернайт минус 4,01 процентных пункта, но не менее 13,99% годовых — в течение первых 25 месяцев; ставка овернайт (17%) — начиная с 26 месяца.

Ставка овернайт — ставка по однодневному расчетному кредиту, установленная Национальным банком.



Новостройка готова. Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Лизинг — для смелых

Новое для страны предложение — лизинг жилья — также теоретически может рассматриваться теми, кто ищет дополнительные деньги на новостройку. В лизинг можно брать только готовую новостройку, заплатив своими деньгами не менее 20% ее стоимости и подтвердив доход.

Ставка по лизингу в первые два года — 15%, далее — 16% (ставка рефинансирования плюс 2 процентных пункта). Ключевое отличие лизинга от кредита: пока не расплатитесь с лизинговой компанией, квартира принадлежит ей. Кроме того, лизингополучатель обязан страховать квартиру.

Квартиры в ЖК «Лiпень» (готовые дома за метро «Уручье») «АСБ Лизинг» предлагает под ставку рефинансирования, уменьшенную на 3%, — первые 12 месяцев (то есть под 11%), а дальше под СР, увеличенную на 2% (под 16%).

Лизинг для «Астодевелопмент» (квартиры в Новой Боровой) и ДАМААН (дочка «А-100», строит в Боровлянах) предлагается по другим тарифам. Первый год — ставка рефинансирования минус 1 процентный пункт (13%), дальше — плюс 3 процентных пункта (17%).