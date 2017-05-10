Енот, поселившийся на потолке аэропорта Торонто, очаровал соцсети
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Маленький енот обустроил свое жилище прямо на потолке в терминале внутренних рейсов аэропорта Торонто (Канада). Пассажиры запечатлели необычного обитателя воздушной гавани. В сети видео появилось несколько дней назад — пользователи умилились поведением животного. Большинство посетителей радуются неожиданной встрече с енотом и приветствуют его.
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