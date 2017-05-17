|
Многоэтажный автомат, торгующий автомобилями, появился в Сингапуре
17.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В автомате представлены как ретромашины, так и люксовые спорткары, такие как Ferrari, Porsche и Lamborghini.
Клиенты, которые желают купить один из выставленных автомобилей, могут выбрать транспортное средство на дисплее, и покупка спустится к нему буквально за несколько минут.
Всего в автомате могут одновременно находиться до 60 автомобилей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15-этажный автомат, в котором выставлены на продажу эксклюзивные автомобили, появился в Сингапуре. Смотрите на видео, как идет торговля автомобилями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии