Многоэтажный автомат, торгующий автомобилями, появился в Сингапуре

В автомате представлены как ретромашины, так и люксовые спорткары, такие как Ferrari, Porsche и Lamborghini.

Клиенты, которые желают купить один из выставленных автомобилей, могут выбрать транспортное средство на дисплее, и покупка спустится к нему буквально за несколько минут.

Всего в автомате могут одновременно находиться до 60 автомобилей.