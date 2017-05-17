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Многоэтажный автомат, торгующий автомобилями, появился в Сингапуре

17.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В автомате представлены как ретромашины, так и люксовые спорткары, такие как Ferrari, Porsche и Lamborghini.

Клиенты, которые желают купить один из выставленных автомобилей, могут выбрать транспортное средство на дисплее, и покупка спустится к нему буквально за несколько минут.

Всего в автомате могут одновременно находиться до 60 автомобилей.

 
 
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15-этажный автомат, в котором выставлены на продажу эксклюзивные автомобили, появился в Сингапуре. Смотрите на видео, как идет торговля автомобилями.

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