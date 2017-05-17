Гидромет о погоде на выходных: в воскресенье – жара и грозы

МИНСК, 18 мая – Sputnik. По-летнему теплая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, но в воскресенье в ряде регионов страны возможны кратковременные дожди и грозы, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В начале текущей недели в республику пришло непродолжительное похолодание, однако синоптики пообещали, что к субботе в Беларуси потеплеет.

"В пятницу погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и более теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы", – сказал Рябов.

Он также уточнил, что ночью температура воздуха составит от +5 до +10°С, днем – до +24°С, а в Гродненской и Брестской областях – до +26°С.

В субботу, по словам синоптика, осадки возможны во второй половине дня по крайнему северу страны, днем термометры покажут от +20 до +27°С.

Собеседник Sputnik также рассказал, что в воскресенье 21 мая с территории России в Беларусь начнут перемещаться фронтальные разделы: днем пройдут дожди с грозами, но будет тепло – температура днем поднимется до +25°С, а местами – до +27°С.