Правительство определило объемы финансирования в 2017 году проектов по созданию в Национальной акаде





Правительство определило объемы финансирования в 2017 году проектов по созданию в Национальной академии наук пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса.

Согласно постановлению Совета министров №362, на создание в НАН Беларуси инновационных объектов будет направлено 8,9 млн рублей.

Постановлением предусматривается выделение средств на реконструкцию здания вивария, лабораторных корпусов с галереей на РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского", воспроизводственного комплекса РУП "Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси" (селекционно-племенной участок "Изобелино"), строительство комплекса для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в пос. Самохваловичи Минского района и другие проекты.

Объемы финансирования определены в рамках мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на их финансирование. Работа ведется в рамках мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров №196 от 11 марта 2016 года, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий программы.