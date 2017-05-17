МВД ликвидировало крупную наркосеть в Беларуси





В различных регионах республики прошли задержания представителей криминальной структуры, обеспечивавших функционирование известной интернет-площадки по продаже «дизайнерских» наркотиков, спайсов. В списке арестованных более 20 человек.

Как сообщила пресс-служба МВД, сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми органов внутренних дел Беларуси в результате длительной оперативной разработки реализовали серию спецмероприятий по ликвидации обширной сети сбытчиков психотропных веществ. Арестованы представители основного костяка криминальной структуры. Начиная с ключевых звеньев – оптовых поставщиков «товара» в нашу страну, заканчивая посредниками, ответственными за конкретные регионы, мелкими дилерами и «менеджерами» среднего звена, закладчиками. Благодаря наркоборцам до потребителей не дошли килограммы психотропов, а это десятки тысяч доз.

Задержания проводились в столичной области, а также на Гомельщине, Могилевщине, Витебщине и в Минске. Счет изъятых наркотиков и психотропов исчисляется килограммами. Известно, что задержанные действовали под руководством организаторов интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ, управляемых из-за пределов Республики Беларусь. О серьезном ударе правоохранителей по их наркобизнесу красноречиво говорит появившаяся в соцсетях запись: «Всем привет, в Республике Беларусь больше не работаем. Переехали в Российскую Федерацию со всей командой. По вопросам трудоустройства и переезда в Россию….»

МВД вышло с ходатайством об объединении возбужденных по всей стране уголовных дел, связанных с указанной наркосетью, в одно производство на уровне центрального аппарата Следственного комитета.

Как сообщили в ГУНиПТЛ МВД, работа по выявлению интернет-распространителей наркотиков, действующих из-за пределов Беларуси, набирает обороты. Отечественный опыт в этом вопросе уникален. Многие иностранные эксперты считают, что в подобных случаях поиск злоумышленников и доказывание их вины практически невозможен.