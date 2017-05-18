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Эксперты: что изменилось в законе "Об исполнительном производстве"

19.05.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В мае текущего года вступили в силу изменения и дополнения в закон "Об исполнительном производстве". Ранее в Республике Беларусь исполнение решения судов так называемой общей юрисдикции и экономических судов производилось по разным правилам. В настоящее время принят единый документ, который объединил две системы в одну, рассказали радио Sputnik Беларусь партнеры адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев и Денис Шерстнев.

"Принят единый документ, обязательный для всех судебных исполнителей, вне зависимости от того, какой суд вынес судебное решение. То есть исполняться оно будет по одним и тем же правилам на всей территории Беларуси и во всех судах", — уточнил Денис Шерстнев.

Эксперты: что изменилось в законе "Об исполнительном производстве"
© Sputnik/
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Как пояснил собеседник, ранее существовала разница в исполнении судебных решений: так называемые общие суды рассматривали споры между гражданами, в то время как экономические суды занимались спорами между субъектами хозяйствования по осуществлению ими экономической деятельности. С принятием изменений и дополнений в закон, произошла унификация, исполнение судебных решений обобщено и сведено в единый документ с едиными правилами

Подобная практика существует во многих странах, исполнения решений унифицированы и производятся, как правило, одной системой органов и по одним правилам. Но в Беларуси до сих пор система была двоякой, пояснил Борис Лев.

"Бывали ситуации, когда исполнительный документ, например, был вынесен судом экономическим, а исполнялся судебными исполнителями общего суда. И в такой ситуации возникала путаница, какие нормативные акты применять, на какие нормы ссылаться. Сейчас унификация позволит более просто и эффективно работать по исполнению судебных решений", — сказал Борис Лев.

Эксперты: что изменилось в законе "Об исполнительном производстве"
© Sputnik / Виктор Толочко
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В обновленном законе "Об исполнительном производстве" у судебных исполнителей появились некоторые новые полномочия,  в частности, должников теперь могут ограничить в посещении игорных заведений.

"Существование возможности у должника принести наличные деньги и проиграть их вместо того, чтобы погасить задолженность, вероятно, и подтолкнуло к тому, чтобы эту лазейку ликвидировать", — отметил Денис Шерстнев.

Кроме того,  в новой редакции закона появились и новые возможности у самих должников.  В частности, должник может подать ходатайство на продление срока  добровольного исполнения судебного решения.

"Должнику нужно подать ходатайство на добровольное исполнение и соответственно собрать деньги,  тем самым сэкономив на принудительном сборе, который с него взыскали бы, если бы перешли в стадию принудительного исполнения", — уточнил Борис Лев.

Также собеседники Sputnik напомнили о том, что все действия, которые совершают судебные исполнители, могут быть обжалованы как взыскателем, так и должником.

Полностью с изменениями дополнениями в закон "Об исполнительном производстве" можно ознакомиться на Национальном правовом портале Республики Беларусь.

Беседу с партнерами адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Львом и Денисом Шерстневым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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