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Профсоюзы рассказали, как будет работать "народный контроль" за ценами

19.05.2017 15:59 — Разное | Tut.by  
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Руководство Федерации профсоюзов Беларуси и Министерства антимонопольного регулирования и торговли выработало общую позицию по вопросу о том, как контролировать цены на социально значимые группы товаров. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Председатель ФПБ Михаил Орда подчеркнул, что для профсоюзов рост цен на основные товары и услуги особенно актуален.

— Мы объединяем порядка 96% трудящихся страны, и для каждого члена профсоюза это очень важно. Люди задают вопросы: почему зарплата стоит, доллар стоит, а цены растут?

В Федерации профсоюзов уже создана рабочая группа по мониторингу цен на социально значимые товары и услуги. В ее состав вошли представители социально-экономического блока всех областных и Минского городского объединений профсоюзов.

Члены рабочей группы ежемесячно обязаны делать срез стоимости продуктов питания в магазинах — крупных сетевых и шаговой доступности. Мониторинг охватит объекты не только в столице и областных городах, но и в некоторых районных центрах. Вся информация будет стекаться в ФПБ, где специалисты проведут ее детальный анализ.

Например, среднюю цену на ту или иную группу товаров, которые коррелируются с «потребительской корзиной», сравнят со средней заработной платой работников по стране. Таким образом получится оценить, может ли среднестатистический гражданин позволить себе базовый набор продуктов и какую долю в его доходах составляет сумма, потраченная на их приобретение. Планируется также сравнивать минимальный размер цен на товары «потребительской корзины» с минимальной заработной платой.

Членские организации ФПБ помогут сделать срез по отраслям. Так, проф­союз работников торговли будет осуществлять мониторинг цен на одежду, белье, обувь; профсоюз работников здравоохранения — на лекарства и средства гигиены; профсоюз работников транспорта и коммуникаций — на услуги транспорта; профсоюз работников связи — на услуги связи и т.д.

Кроме того, профсоюзы предполагают не упускать из виду и вопрос платежеспособности населения, касающийся оплаты коммунальных услуг. Как известно, Беларусь постепенно уходит от перекрестного субсидирования, и планируется, что до конца 2018 года жители страны будут оплачивать коммунальные услуги на 100%. С предприятий, соответственно, снимается определенная финансовая нагрузка, значит, у них остается больше денежных средств, которые они, среди прочего, могут использовать и для увеличения заработной платы своим работникам.

Полученной по результатам мониторинга информацией Федерация профсоюзов Беларуси поделится со своими партнерами, в частности, с правительством и Министерством антимонопольного регулирования и торговли. А наиболее проблемные моменты будут выноситься на обсуждение в Национальном совете по трудовым и социальным вопросам.

 
 
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Члены рабочей группы Федерации профсоюзов ежемесячно обязаны делать срез стоимости продуктов питания в магазинах - крупных сетевых и шаговой доступности.

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