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Видеофакт: автолюбители устроили в Витебске погоню за лосем
19.05.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Лоси уже не в первый раз за последнее время появляются в Витебске — на этот раз он забежал в город со стороны Бешенковичского шоссе и, напуганный автомобилями, метался по промышленной зоне, где находятся мясокомбинат и молокозавод.
Ранее лось уже прибегал в Витебск — в конце апреля животное, переплывшее западную Двину, было замечено в центре города. Неравнодушные витебчане начали звонить в экстренные службы, а спасатели решили не ловить животное и
В середине мая к роддому в областном центре
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Очередной лось был замечен в Витебске – автолюбители, заметившие животное, решили догнать его. Смотрите кадры погони.
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