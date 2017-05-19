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Видеофакт: автолюбители устроили в Витебске погоню за лосем

19.05.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Лоси уже не в первый раз за последнее время появляются в Витебске — на этот раз он забежал в город со стороны Бешенковичского шоссе и, напуганный автомобилями, метался по промышленной зоне, где находятся мясокомбинат и молокозавод.

Видеофакт: автолюбители устроили в Витебске погоню за лосем
© Фото: ВКонтакте / Важное в Витебске
Фотофакт: лось все утро разгуливал по центру Витебска

Ранее лось уже прибегал в Витебск — в конце апреля животное, переплывшее западную Двину, было замечено в центре города. Неравнодушные витебчане начали звонить в экстренные службы, а спасатели решили не ловить животное и позволили ему самому уйти в лес, отслеживая его перемещение.

В середине мая к роддому в областном центре пришла беременная косуля и запуталась в проволочном ограждении. Прибывшие на вызов спасатели освободили животное и передали работникам зоопарка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Очередной лось был замечен в Витебске – автолюбители, заметившие животное, решили догнать его. Смотрите кадры погони.

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