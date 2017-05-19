Видеофакт: автолюбители устроили в Витебске погоню за лосем

Лоси уже не в первый раз за последнее время появляются в Витебске — на этот раз он забежал в город со стороны Бешенковичского шоссе и, напуганный автомобилями, метался по промышленной зоне, где находятся мясокомбинат и молокозавод.

Ранее лось уже прибегал в Витебск — в конце апреля животное, переплывшее западную Двину, было замечено в центре города. Неравнодушные витебчане начали звонить в экстренные службы, а спасатели решили не ловить животное и позволили ему самому уйти в лес , отслеживая его перемещение.

В середине мая к роддому в областном центре пришла беременная косуля и запуталась в проволочном ограждении. Прибывшие на вызов спасатели освободили животное и передали работникам зоопарка.