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Автомобиль без водителя сбил пенсионерку в Гродно

24.05.2017 10:34 — Разное | БелТА  
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24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль без водителя сбил пенсионерку в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Автовладелец 23 мая около 16 часов припарковал свой автомобиль во дворе и ушел домой. Водитель утверждает, что он поставил машину на ручной тормоз и передачу.

Через некоторое время со двора донесся шум. Выглянув на улицу, мужчина обнаружил, что его машины на месте нет, а на пешеходной дорожке неподалеку лежит сбитая женщина.

Оказалось, что автомобиль внезапно покатился и травмировал пенсионерку. Женщина с переломом и ушибами госпитализирована.

Машину нашли в кювете неподалеку.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Автовладелец припарковал свой автомобиль во дворе и ушел домой. Водитель утверждает, что он поставил машину на ручной тормоз и передачу. Через некоторое время со...

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