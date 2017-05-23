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Автомобиль без водителя сбил пенсионерку в Гродно
24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль без водителя сбил пенсионерку в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Автовладелец 23 мая около 16 часов припарковал свой автомобиль во дворе и ушел домой. Водитель утверждает, что он поставил машину на ручной тормоз и передачу.
Через некоторое время со двора донесся шум. Выглянув на улицу, мужчина обнаружил, что его машины на месте нет, а на пешеходной дорожке неподалеку лежит сбитая женщина.
Оказалось, что автомобиль внезапно покатился и травмировал пенсионерку. Женщина с переломом и ушибами госпитализирована.
Машину нашли в кювете неподалеку.-0-
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Автовладелец припарковал свой автомобиль во дворе и ушел домой. Водитель утверждает, что он поставил машину на ручной тормоз и передачу. Через некоторое время со...
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