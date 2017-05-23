Житель Несвижа занял у предпринимателей $200 тыс. и не отдал

УСК по Минской области

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Несвижа, задолжавший предпринимателям крупную сумму, подозревается в мошенничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несвижский районный отдел Следственного комитета на основании заявлений граждан возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК Беларуси) в отношении 30-летнего мужчины. "Неработающий житель Несвижа подозревается в том, что путем обмана завладел деньгами предпринимателей на общую сумму более $200 тыс. По данным следствия, противоправная деятельность подозреваемого совершалась с января по ноябрь 2013 года, когда он работал специалистом по ремонту кассовых аппаратов в коммерческой фирме в Несвиже", - проинформировала Татьяна Белоног.

Оказывая услуги по техобслуживанию платежного оборудования, мужчина пользовался доверчивостью предпринимателей. Он занимал у них большие суммы в валюте под различными предлогами, в том числе для развития бизнеса, связанного с реализацией кассовых аппаратов. Кредиторам писал расписки, гарантируя возврат и процент от суммы займа.

Следствие располагает данными о 14 фактах мошеннических действий. Имеются сведения о том, что потерпевших может быть значительно больше и они могут быть из других регионов. Граждане, пострадавшие от противоправных деяний мошенника, могут обращаться в Несвижский РОСК по ул.Советской, 30 или сообщить об этом по телефонам 8(01770) 5-93-91, 8(029) 389-79-46.-0-