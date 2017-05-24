Российский рэпер Скриптонит выпустил второй номерной альбом «Праздник на улице 36». Новая пластинка с 13 треками выпущена на лейбле Gazgolder.





Как сообщают представители лейбла Gazgolder в соцсетях, презентация нового альбома состоится 26 мая в Санкт-Петербурге.

А новую концертную программу можно послушать в Минске уже 23 июня в Prime Hall.

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Стоимость билетов: 57,50 — 87,50 рублей. Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 13 билетов на фестиваль «Рок за Бобров» в Минске.

Для участия вам необходимо:

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