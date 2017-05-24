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Скриптонит выпустил новый альбом "Праздник на улице 36"
Российский рэпер Скриптонит выпустил второй номерной альбом «Праздник на улице 36». Новая пластинка с 13 треками выпущена на лейбле Gazgolder.
Как сообщают представители лейбла Gazgolder в соцсетях, презентация нового альбома состоится 26 мая в Санкт-Петербурге.
А новую концертную программу можно
Купить билеты на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 13 билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Российский рэпер Скриптонит выпустил второй номерной альбом "Праздник на улице 36". Новая пластинка с 13 треками выпущена на лейбле Gazgolder.
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