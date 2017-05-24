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Скриптонит выпустил новый альбом "Праздник на улице 36"

25.05.2017 12:29 — Разное | Tut.by  
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Российский рэпер Скриптонит выпустил второй номерной альбом «Праздник на улице 36». Новая пластинка с 13 треками выпущена на лейбле Gazgolder. 


Как сообщают представители лейбла Gazgolder в соцсетях, презентация нового альбома состоится 26 мая в Санкт-Петербурге. 

 

 

А новую концертную программу можно послушать в Минске уже 23 июня в Prime Hall.

Купить билеты на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: 57,50 — 87,50 рублей.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 13 билетов на фестиваль «Рок за Бобров» в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
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Российский рэпер Скриптонит выпустил второй номерной альбом "Праздник на улице 36". Новая пластинка с 13 треками выпущена на лейбле Gazgolder.

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