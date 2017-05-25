Уменьшаем бремя долгов: какие кредиты на рефинансирование предлагают банки

Потребительские кредиты продолжают становиться все дешевле и дешевле, а предложений на рынке — все больше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились кредиты на рефинансирование за последние два с половиной месяца.
В середине марта ставки по кредитам на рефинансирование держались около 23%. Сейчас большая часть банков предлагает рефинансироваться под 18% годовых. При этом самая низкая ставка на рынке — 14%.
Если необходим кредит на рефинансирование на длительный срок, то стоит обратить внимание на предложения Абсолютбанк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк и Паритетбанк. Эти банки предлагают продлить срок до 84 месяцев.
У Белинвестбанка и БПС-Сбербанка есть специальные условия. Так, БПС-Сбербанк может к сроку первоначального договора добавить 20 лет, если рефинансируется кредит, оформленный ранее на строительство, приобретение недвижимости или покупку автомобиля. Белинвестбанк может предложить вариант на 10 лет для рефинансирования старых кредитов на недвижимость.
Для максимально возможной суммы кредита стоит обратить внимание на Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Цептер Банк. Эти банки ограничивают сумму только кредитоспособностью клиента.
Альфа-Банк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк, Белорусский народный банк, БПС-Сбербанк, Идея Банк, Паритетбанк, Технобанк готовы предложить продукты для рефинансирования кредитов, оформленных в своем же банке.
Абсолютбанк, Белорусский народный банк и БПС-Сбербанк предлагают оформить максимальную сумму кредита без дополнительного обеспечения — до 15 000 рублей.
Чтобы понять, сколько может стоить обновленный кредит, рассчитаем возможный ежемесячный платеж и переплату для 1000 рублей на 12 месяцев на примере Паритетбанка (самая низкая процентная ставка и длительный срок кредитования). Максимальный платеж составит 97,40 рубля, а общая переплата — 66,94 рубля.
Банк, кредит
Ставка, макс. сумма рефинансируемого остатка, срок рефинансирования
Обеспечение
АБСОЛЮТБАНК,
рефинансирование кредитов
19,9%,
до 30 000 рублей,
до 84 месяцев
свыше 15 000 рублей — поручительство
Альфа-Банк,
рефинансирование
кредитных карт
35%,
до 7 000 рублей
Нет
Альфа-Банк,
рефинансирование
кредитов
первый месяц 0,1%, затем 24,9%,
до 30 000 рублей,
до 72 месяцев
Нет
Банк БелВЭБ,
«Удалы разлiк»
16,5%,
до 40 000 рублей,
до 84 месяцев
свыше 10 000 рублей — неустойка и поручительство одного физлица,
свыше 20 000 рублей — неустойка и поручительство двух физлиц
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