Уменьшаем бремя долгов: какие кредиты на рефинансирование предлагают банки

Потребительские кредиты продолжают становиться все дешевле и дешевле, а предложений на рынке — все больше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились кредиты на рефинансирование за последние два с половиной месяца.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В середине марта ставки по кредитам на рефинансирование держались около 23%. Сейчас большая часть банков предлагает рефинансироваться под 18% годовых. При этом самая низкая ставка на рынке — 14%.

Если необходим кредит на рефинансирование на длительный срок, то стоит обратить внимание на предложения Абсолютбанк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк и Паритетбанк. Эти банки предлагают продлить срок до 84 месяцев.

У Белинвестбанка и БПС-Сбербанка есть специальные условия. Так, БПС-Сбербанк может к сроку первоначального договора добавить 20 лет, если рефинансируется кредит, оформленный ранее на строительство, приобретение недвижимости или покупку автомобиля. Белинвестбанк может предложить вариант на 10 лет для рефинансирования старых кредитов на недвижимость.

Для максимально возможной суммы кредита стоит обратить внимание на Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Цептер Банк. Эти банки ограничивают сумму только кредитоспособностью клиента.

клиента. Альфа-Банк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк, Белорусский народный банк, БПС-Сбербанк, Идея Банк, Паритетбанк, Технобанк готовы предложить продукты для рефинансирования кредитов, оформленных в своем же банке.

Абсолютбанк, Белорусский народный банк и БПС-Сбербанк предлагают оформить максимальную сумму кредита без дополнительного обеспечения — до 15 000 рублей.

Чтобы понять, сколько может стоить обновленный кредит, рассчитаем возможный ежемесячный платеж и переплату для 1000 рублей на 12 месяцев на примере Паритетбанка (самая низкая процентная ставка и длительный срок кредитования). Максимальный платеж составит 97,40 рубля, а общая переплата — 66,94 рубля.

Банк, кредит Ставка, макс. сумма рефинансируемого остатка, срок рефинансирования Обеспечение АБСОЛЮТБАНК,

рефинансирование кредитов 19,9%,

до 30 000 рублей,

до 84 месяцев

свыше 15 000 рублей — поручительство Альфа-Банк,

рефинансирование

кредитных карт 35%,

до 7 000 рублей Нет Альфа-Банк,

рефинансирование

кредитов первый месяц 0,1%, затем 24,9%,

до 30 000 рублей,

до 72 месяцев

Нет Банк БелВЭБ,

«Удалы разлiк» 16,5%,

до 40 000 рублей,

до 84 месяцев

свыше 10 000 рублей — неустойка и поручительство одного физлица,

свыше 20 000 рублей — неустойка и поручительство двух физлиц Банк Москва-Минск,

рефинансирование кредитов 20%,

до 25 000 рублей,

до 48 месяцев

свыше 15 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

рефинансирование кредитов на потребительские нужды первый год 13%, затем 17%,

в пределах кредитоспособности,

до 60 месяцев

поручительство Белагропромбанк,

рефинансирование кредитов на недвижимость первые два года 14%, затем 17%,

в пределах кредитоспособности,

до 180 месяцев

поручительство Беларусбанк,

«Удачное обновление» 14 (от 1 000 рублей — 17%),

в пределах кредитоспособности,

до 60 месяцев

любой способ, предусмотренный законодательством Беларуси (кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита) Белинвестбанк,

«Прокачай свой кредит» 16,15% (17% для кредитов на недвижимость),

в пределах кредитоспособности,

до 60 месяцев

(до 120 месяцев для кредитов на недвижимость)

свыше 10 000 рублей — поручительство Белинвестбанк,

«Личный выбор» 15,5−17%,

в пределах кредитоспособности,

до 60 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство или залог или гарантийный депозит Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16% (20% при рефинансировании кредитов БНБ-Банка),

до 30 000 рублей,

до 60 месяцев

свыше 15 000 рублей — поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения) БПС-Сбербанк,

«Реальный» 16−16,5%,

до 50 000 рублей,

до 84 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство одного физлица;

свыше 15 000 рублей — поручительство двух физлиц БПС-Сбербанк,

рефинансирование кредитов 20,5%,

в пределах кредитоспособности,

до 240 месяцев (в зависимости от вида кредита) свыше 5000 рублей — поручительство, залог, гарантийный депозит денег БТА Банк,

рефинансирование кредитов 18% (20% при рефинансировании кредитов БТА Банка),

до 50 000 рублей,

до 60 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство, свыше 15 000 рублей — залог автомобиля БТА Банк,

Кредит «2 в 1» 18% (20% при рефинансировании кредитов БТА Банка),

до 50 000 рублей,

до 60 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство, свыше 15 000 рублей — залог автомобиля БТА Банк,

кредит «План Б

(возможно рефинансирование кредитов близких родственников) 18% (20% при рефинансировании кредитов БТА Банка),

до 50 000 рублей,

до 60 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство,

свыше 15 000 рублей — залог автомобиля Идея Банк,

консолидация кредитов

(возможно рефинансирование до четырёх кредитов одновременно) 23,8%,

до 20 000 рублей,

до 48 месяцев

Нет Паритетбанк,

«Кредитная перезагрузка» 14% или 15,5% в зависимости от срока,

до 30 000 рублей,

до 84 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство Паритетбанк,

«Овердрафтная перезагрузка» первые 2 месяца 7% далее 15% или 16% в зависимости от срока,

в пределах кредитоспособности,

до 60 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство Приорбанк,

кредит на погашение кредитов других банков 17 или 19% в зависимости от суммы, (15% для зарплатных клиентов)

до 10 000 евро в эквиваленте,

до 48 месяцев

Нет РРБ-Банк,

можно использовать любой потребительский кредит 14−23% (в зависимости от кредита),

до 20 000 рублей,

до 60 месяцев

по кредиту «Гарант» — поручительство Технобанк,

«На рефинансирование» 16%,

до 50 000 рублей,

до 48 месяцев (до 84 месяцев с поручителем)

свыше 5000 рублей — поручительство Франсабанк,

«Все и сразу», «Возможно все» 14,99% (20% при рефинансировании кредитов Франсабанка),

до 25 000 рублей,

до 72 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство физического лица Цептер Банк

На рефинансирование 14,99%,

в пределах кредитоспособности,

до 36 месяцев

до 5 000 рублей — неустойка,

до 10 000 рублей — поручительство двух лиц, свыше 10 000 рублей — залог

Рефинансирование кредитов в банках Беларуси: