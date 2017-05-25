Устанавливаем септик на участок



При отсутствии у вашего дома центральной системы канализации необходимо обеспечить сбор и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод. Если этого не сделать и вырыть просто яму, стоки из нее потекут в ближайший колодец или ручей. Участок может заболотиться, а над ним начнут витать неприятные запахи. Чтобы этого не произошло, необходимо купить септик и установить его.





Что такое септик?

Септик — это очистительное и практичное сооружение, не требующее подключения к электрической сети. Он выполняется из водопроницаемой ёмкости в виде кольца, в которое собираются сточные воды из дома. Разновидностей очистных сооружений для частных домов очень много: от примитивных самодельных установок до автономных станций, снабженных биологическим фильтром глубокой очистки, очищающих стоки на сто процентов. Поэтому правильно выбрать и купить септик достаточно сложно.

Как выбрать септик?





Прежде чем купить септик, следует определиться с материалом выполнения и конструкцией. Выбор зависит от интенсивности использования.

По материалу конструкции они делятся на:

пластиковые;

металлические;

кирпичные;

железобетонные.

Чем прочнее материал, тем дольше прослужит емкость. Конструкции также различаются по способу установке и форме. Они могут устанавливаться под землей или на ее поверхности. Лучше выбирать накопительный резервуар большого объема, это позволит сэкономить на услугах ассенизаторской бригады.

Где разместить систему локальной канализации?





Выбирать место для установки необходимо с учетом возможности подъезда ассенизаторской машины. Также следует соблюдать санитарные нормы: очистные сооружения должны располагаться на удалении пяти метров от скважины или колодца. Оптимальное расстояние от очистных сооружений до дома — не менее трех метров. Чтобы трубы от санузла не засорялись, желательно, чтобы они были проложены без поворотов. Если такой возможности нет, установите перед изгибом ревизионную трубу.

Как установить септик?





Для установки накопительного устройства под землей необходимо вырыть котлован глубиной не менее 2,5 метра. Дно ямы засыпается гравием и заливается бетонной смесью. На это основание опускают септик. Если имеется опасность подтопления грунтовыми водами, на дно ямы укладывают бетонный якорь с ремнями. Попутно с подготовкой ямы роют траншею с небольшим уклоном от дома для прокладки сливных труб. Чтобы от септика не исходил неприятный запах, делают вентиляцию.

Как работает система локальной канализации?





Специалисты рекомендуют купить септик для загородного дома с глубокой степенью биологической очистки. Примеси и нечистоты отстаиваются в резервуарах и опускаются на дно. Микроорганизмы, которыми снабжена система очистки, постепенно преобразуют все примеси в ил. Чистые воды по трубам через фильтрующие системы постепенно уходят в почву. Оставшийся ил по мере накопления убирают и удобряют им участок.

Как очистить септик?





Если вы решили купить септик накопительный, то его по мере затопления нужно очищать с помощью ассенизаторской машины. Сооружение переливного типа не только накапливает, но и разлагает органику. При его очистке нужно оставлять немного ила, чтобы сохранить микроорганизмы, разлагающие органику. Вода из переливных септиков по трубам уходит в дренажную систему. Оставшийся ил убирают самостоятельно и используют для удобрения участка.

При отсутствии у вашего дома центральной системы канализации необходимо обеспечить сбор и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод. Если этого не сделать и вырыть просто яму, стоки из нее потекут в ближайший колодец или ручей. Участок может заболотиться, а над ним начнут витать неприятные запахи. Чтобы этого не произошло, необходимо установить септик.

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