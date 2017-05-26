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В чемпионате Украины по хоккею остались два клуба

27.05.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
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В главной лиге чемпионата Украины по хоккею остались два клуба, сообщает «Чемпионат».


Фото: hc-bbars.com.ua

26 мая «Белый Барс» из города Белая Церковь объявил, что в следующем сезоне будет выступать в юниорской хоккейной лиге Украины. В прошлом сезоне команда заняла последнее место среди шести участников, ее костяк составляют игроки 1999 и 2000 годов рождения.

Ранее от участия в главном чемпионате страны отказались «Витязь» из Харькова, «Дженералз» из Киева и «Кривбасс». Основной причиной стало отсутствие финансирования.

Таким образом, в чемпионате Украины остались лишь «Донбасс» и «Кременчук». Именно эти команды разыграли чемпионский титул. В финальной серии до 4 побед сильнее оказался «Донбасс» — 3:1, 3:4, 3:1, 2:1, 1:4, 2:1.

Тяжелые времена переживает и сборная Украины по хоккею. С 22 по 28 апреля Киев принимал группу «А» чемпионата мира в дивизионе I, где хозяева потерпели поражения во всех 5 матчах (от Венгрии, Польши, Австрии, Казахстана, Южной Кореи) и опустились в группу «В» дивизиона I (по сути, третий по рангу эшелон мирового хоккея).

Во время недавнего визита в Беларусь министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова обсуждалась возможность совместного проведения чемпионата по хоккею с участием белорусских и украинских команд.

 
 
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Тяжелые времена переживает и сборная Украины по хоккею. С 22 по 28 апреля Киев принимал группу "А" чемпионата мира в дивизионе I, где хозяева потерпели поражения во...

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