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В чемпионате Украины по хоккею остались два клуба
В главной лиге чемпионата Украины по хоккею остались два клуба, сообщает «
26 мая «Белый Барс» из города Белая Церковь
Ранее от участия в главном чемпионате страны отказались «Витязь» из Харькова, «Дженералз» из Киева и «Кривбасс». Основной причиной стало отсутствие финансирования.
Таким образом, в чемпионате Украины остались лишь «Донбасс» и «Кременчук». Именно эти команды разыграли чемпионский титул. В финальной серии до 4 побед сильнее оказался «Донбасс» — 3:1, 3:4, 3:1, 2:1, 1:4, 2:1.
Тяжелые времена переживает и сборная Украины по хоккею. С 22 по 28 апреля Киев принимал группу «А» чемпионата мира в дивизионе I, где хозяева потерпели поражения во всех 5 матчах (от Венгрии, Польши, Австрии, Казахстана, Южной Кореи) и опустились в группу «В» дивизиона I (по сути, третий по рангу эшелон мирового хоккея).
Во время недавнего визита в Беларусь министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова обсуждалась
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Тяжелые времена переживает и сборная Украины по хоккею. С 22 по 28 апреля Киев принимал группу "А" чемпионата мира в дивизионе I, где хозяева потерпели поражения во...
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