ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнение репетитора: начало учебы в 9 утра не снимет системный кризис образования

27.05.2017 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Встреча президента Александра Лукашенко с белорусскими школьниками, а также анонсированные изменения в школьной программе и регламенте учебного дня обсуждаются в обществе, в СМИ и на уровне экспертов, к которым, безусловно, относится гость радио Sputnik Беларусь, известный репетитор, специалист по довузовской подготовке Евгений Ливянт. Мы попросили нашего собеседника оценить состояние школьного образования в стране.

"Я считаю, и все время об этом говорю, что, к сожалению, в нашей системе школьного образования наблюдается системный кризис. Ему много лет, он нарастает и проявляется в том, что если вы придете в любой класс любой школы, подготовив вопросы по любому предмету, (вопросы могут быть сколь угодно примитивными) и попросите учеников ответить на них, я гарантирую, что вы получите не более 5% правильных ответов", — полагает Ливянт. 

Мнение репетитора: начало учебы в 9 утра не снимет системный кризис образования
© Sputnik Сергей Астапович
Николай Лукашенко: как родители повезут детей в школу к 9 утра?

По мнению нашего собеседника огромная структура работает с КПД, который, практически, отрицателен. Государство тратит большие ресурсы, большие деньги, много времени, нервов, а результат оставляет желать лучшего. В советское время образование (как знания, умения и навыки) было более основательным и практически применимым. Советский "троечник" знал и умел больше, чем сегодняшний среднестатистический ученик, который сейчас получает по 10-бальной системе 7-8.

"До сих пор вы можете подойти к пожилому человеку, который заканчивал советскую школу, и достать из него те знания, которые были у него в школе. Знания, которые помогали человеку в жизни решать очень сложные практические задачи, понять какую-то сложную проблему, разобраться во взаимосвязях", — считает эксперт.

Признание существования системного кризиса поможет нам выработать иные подходы, и иные рецепты преодоления проблем в области образования. Введение новых учебников и пособий является важным, но далеко не единственным шагом по исправлению ситуации. Обилие бумажной волокиты, постоянное отвлечения учителя на несвойственные ему функции только усугубляет кризисные явления, считает Ливянт.

Откровенное интервью Евгения Ливянта слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Репетитор со стажем Евгений Ливянт высказал на радио Sputnik Беларусь свое мнение о современной школьной системе и обилии пробелов в знаниях учащихся.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рынок, торговый центр или интернет-магазин. Где белорусам дешевле одеваться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика