Мнение репетитора: начало учебы в 9 утра не снимет системный кризис образования /

Встреча президента Александра Лукашенко с белорусскими школьниками, а также анонсированные изменения в школьной программе и регламенте учебного дня обсуждаются в обществе, в СМИ и на уровне экспертов, к которым, безусловно, относится гость радио Sputnik Беларусь, известный репетитор, специалист по довузовской подготовке Евгений Ливянт. Мы попросили нашего собеседника оценить состояние школьного образования в стране.

"Я считаю, и все время об этом говорю, что, к сожалению, в нашей системе школьного образования наблюдается системный кризис. Ему много лет, он нарастает и проявляется в том, что если вы придете в любой класс любой школы, подготовив вопросы по любому предмету, (вопросы могут быть сколь угодно примитивными) и попросите учеников ответить на них, я гарантирую, что вы получите не более 5% правильных ответов", — полагает Ливянт.



© Sputnik Сергей Астапович Николай Лукашенко: как родители повезут детей в школу к 9 утра?

По мнению нашего собеседника огромная структура работает с КПД, который, практически, отрицателен. Государство тратит большие ресурсы, большие деньги, много времени, нервов, а результат оставляет желать лучшего. В советское время образование (как знания, умения и навыки) было более основательным и практически применимым. Советский "троечник" знал и умел больше, чем сегодняшний среднестатистический ученик, который сейчас получает по 10-бальной системе 7-8.

"До сих пор вы можете подойти к пожилому человеку, который заканчивал советскую школу, и достать из него те знания, которые были у него в школе. Знания, которые помогали человеку в жизни решать очень сложные практические задачи, понять какую-то сложную проблему, разобраться во взаимосвязях", — считает эксперт.

Признание существования системного кризиса поможет нам выработать иные подходы, и иные рецепты преодоления проблем в области образования. Введение новых учебников и пособий является важным, но далеко не единственным шагом по исправлению ситуации. Обилие бумажной волокиты, постоянное отвлечения учителя на несвойственные ему функции только усугубляет кризисные явления, считает Ливянт.

Откровенное интервью Евгения Ливянта слушайте на радио Sputnik Беларусь.