Защитникам сквера на Восточной хотят отозвать депутатов, не оправдавших доверия

Жители домов на улице Восточной, которые выступают против застройки сквера, побывали на приеме в Администрации президента. Там остановить стройку в сквере не обещали, но пообещали посодействовать, чтобы Мингорисполком, администрация Советского района и жители нашли какой-то компромисс для решения конфликтной ситуации.





Напомним, в апреле в сквере на улице Восточной начали пилить деревья . Местные жители узнали, что сквер планируют модернизировать: кроме новых дорожек и лавочек, в нем поставят спортивные и детские площадки и площадку для проведения торжественных мероприятий и сезонной торговли. Люди тут же стали собирать подписи против такой реконструкции. За помощью они обратились к местному депутату Юрию Чечукевичу, который помог им организовать встречу с представителями заказчика ремонта — УКСа Советского района и местной администрации. На встрече вопрос не решился, а все предложения местных жителей провести опрос по каждому запланированному объекту проигнорировали. Депутат Чечукевич высказал предложение провести местный референдум. Правда, дальше предложения дело не зашло.

Позже глава администрации Советского района высказался категорично : ремонт сквера проведут как задумано проектом.

Но местные жители решили не сдаваться и все-таки начали проводить свое анкетирование по строительству каждого объекта. В нем уже приняло участие более 1200 человек.

По предварительным результатам опроса большинство местных жителей хотят, чтобы из проекта капремонта сквера исключили несколько площадок. Проголосовали местные и за инициативу придания скверу статуса историко-культурной ценности и установки памятника или мемориального знака тем, кто восстанавливал город после войны.





Эти данные вместе с обращением, в котором просят учесть пожелания местных жителей, инициативная группа передала в Администрацию.

— В Администрацию президента мы передали наше обращение, под которым подписалось уже более 500 человек (сейчас сбор подписей и опрос продолжаются). В нем мы просим внести изменения в проект ремонта сквера: исключить из него некоторые объекты, против которых проголосовали местные жители во время нашего опроса. Предварительные результаты опроса мы приложили к обращению. Такое же обращение на прошлой неделе мы отнесли в Мингорисполком, под ним подписалось более 900 человек. Но там, видимо, сочли не обязательным как-то на него отреагировать, — говорит член инициативной группы жильцов Павел. — В Администрации остановить стройку не обещали, но пообещали как-то повлиять на то, чтобы Мингорисполком и администрация Советского района все же пошли с нами на контакт.

Стройка в сквере сейчас продолжается.

— Люди настроены решительно, поэтому если до окончательного решения вопроса все-таки начнут строить эти площадки, мы готовы выходить и ложиться под технику. Мы хотим, чтобы нас услышали, — говорит Павел.

Кроме решительных действий на стройплощадке и обращений в Администрацию президента и Мингорисполком, местные жители планируют начать процедуру отзыва местных депутатов — Юрия Чечукевича и Алексея Сокола.

— Глава администрации Советского района объяснял, что проект капитального ремонта сквера создавался в том числе и на основании запросов избирателей, которые выбирали местных депутатов и депутатов в парламент и просили их и местные власти провести ремонт сквера. Но таких людей, которые бы просили построить здесь такое количество площадок и уничтожить зеленую зону, мы не знаем. Считаем, что депутаты не справились со своими обязанностями. Поэтому мы не хотим, чтобы они были нашими представителями власти, — говорит Павел.

Сейчас инициативная группа ждет ответ от Администрации президента, Мингорисполкома и консультируется с юристами по вопросу процедуры отзыва депутатов.