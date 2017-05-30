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Защитникам сквера на Восточной хотят отозвать депутатов, не оправдавших доверия
Жители домов на улице Восточной, которые выступают против застройки сквера, побывали на приеме в Администрации президента. Там остановить стройку в сквере не обещали, но пообещали посодействовать, чтобы Мингорисполком, администрация Советского района и жители нашли какой-то компромисс для решения конфликтной ситуации.
Напомним, в апреле в сквере на улице Восточной
Позже глава администрации Советского района
Но местные жители решили не сдаваться и все-таки начали проводить свое анкетирование по строительству каждого объекта. В нем уже приняло участие более 1200 человек.
По предварительным результатам опроса большинство местных жителей хотят, чтобы из проекта капремонта сквера исключили несколько площадок. Проголосовали местные и за инициативу придания скверу статуса историко-культурной ценности и установки памятника или мемориального знака тем, кто восстанавливал город после войны.
Эти данные вместе с обращением, в котором просят учесть пожелания местных жителей, инициативная группа передала в Администрацию.
— В Администрацию президента мы передали наше обращение, под которым подписалось уже более 500 человек (сейчас сбор подписей и опрос продолжаются). В нем мы просим внести изменения в проект ремонта сквера: исключить из него некоторые объекты, против которых проголосовали местные жители во время нашего опроса. Предварительные результаты опроса мы приложили к обращению. Такое же обращение на прошлой неделе мы отнесли в Мингорисполком, под ним подписалось более 900 человек. Но там, видимо, сочли не обязательным как-то на него отреагировать, — говорит член инициативной группы жильцов Павел. — В Администрации остановить стройку не обещали, но пообещали как-то повлиять на то, чтобы Мингорисполком и администрация Советского района все же пошли с нами на контакт.
Стройка в сквере сейчас продолжается.
— Люди настроены решительно, поэтому если до окончательного решения вопроса все-таки начнут строить эти площадки, мы готовы выходить и ложиться под технику. Мы хотим, чтобы нас услышали, — говорит Павел.
Кроме решительных действий на стройплощадке и обращений в Администрацию президента и Мингорисполком, местные жители планируют начать процедуру отзыва местных депутатов — Юрия Чечукевича и Алексея Сокола.
— Глава администрации Советского района объяснял, что проект капитального ремонта сквера создавался в том числе и на основании запросов избирателей, которые выбирали местных депутатов и депутатов в парламент и просили их и местные власти провести ремонт сквера. Но таких людей, которые бы просили построить здесь такое количество площадок и уничтожить зеленую зону, мы не знаем. Считаем, что депутаты не справились со своими обязанностями. Поэтому мы не хотим, чтобы они были нашими представителями власти, — говорит Павел.
Сейчас инициативная группа ждет ответ от Администрации президента, Мингорисполкома и консультируется с юристами по вопросу процедуры отзыва депутатов.
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В Администрации президента пообещали помочь найти компромисс с властями по поводу реконструкции сквера.
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