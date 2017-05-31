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Белорусские футболисты играют со Швейцарией. Мультимедийный онлайн TUT!

01.06.2017 21:29 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня товарищеский матч с командой Швейцарии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Карьера главного тренера Игоря Криушенко в сборной началась с двух крупных поражений — 0:4 от Швеции и 0:3 от Македонии. После этого он решил серьезно обновить состав команды, пригласив ряд игроков из чемпионата Беларуси. Многие из них никогда до этого не играли за национальную сборную.

Швейцария: Бюрки, Видмер, Эльведи, Джуру, Мубандж, Бехрами, Шакири, Фройлер, Эдмилсон Фернандес, Мехмеди, Цубер.

Беларусь: Черник, Бурко, Филипенко, Сиваков, Сачивко, Евдокимов, Легчилин, Драгун, Баланович, Скавыш, Гордейчук.


  

Швейцария
  0−0  

Беларусь
 
 

 

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня товарищеский матч с командой Швейцарии.

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