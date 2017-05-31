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Белорусские футболисты играют со Швейцарией. Мультимедийный онлайн TUT!
Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня товарищеский матч с командой Швейцарии.
Карьера главного тренера Игоря Криушенко в сборной началась с двух крупных поражений — 0:4 от Швеции и 0:3 от Македонии. После этого он решил серьезно обновить состав команды, пригласив ряд игроков из чемпионата Беларуси. Многие из них никогда до этого не играли за национальную сборную.
Швейцария: Бюрки, Видмер, Эльведи, Джуру, Мубандж, Бехрами, Шакири, Фройлер, Эдмилсон Фернандес, Мехмеди, Цубер.
Беларусь: Черник, Бурко, Филипенко, Сиваков, Сачивко, Евдокимов, Легчилин, Драгун, Баланович, Скавыш, Гордейчук.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня товарищеский матч с командой Швейцарии.
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