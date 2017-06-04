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Опрос Sputnik: что вы сделаете с лишним выходным днем?

05.06.2017 16:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Заместитель председателя Банка России Сергей Шевцов недавно рассказал, что пятница может стать дополнительным выходным днем в России. Он отметил, что вследствие роста производительности труда и все большего внедрения роботов вопрос о третьем выходном будет актуален в течение ближайших 15 лет.

Sputnik решил выяснить у минчан, что бы они делали в третий выходной в неделю, если бы его ввели в Беларуси.

Кто-то уверяет, что в Минске есть, чем заняться в свободное время, кто-то требует побольше выставок, чтобы можно было уделить выходные искусству. А некоторые говорят, что все выходные предпочитают отдать работе, чтобы отдыхать в отпуске.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие минчане потенциальный третий выходной хотели бы потратить на работу. Смотрите на видео, что думают опрошенные о нововведении, которое предложили в России.

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