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В Минске на аукционе раскупили дешевые помещения на первых этажах жилых домов
Аукцион по продаже объектов, находящихся в госсобственности, прошел успешно: все 8 помещений были проданы с увеличением цены в 4−11 раз.
На аукцион было выставлено восемь помещений. Все — на первых этажах и в подвалах жилых домов на ул. Брестской, Воронянского, Чкалова, Янки Мавра, Корженевского и Жилуновича. Выставленные на аукцион помещения были включены в перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества. Начальные цены лотов были весьма невысокие, что и обеспечило успех продаж.
— Почти в каждое помещение есть отдельный вход, — рассказала «
В аукционных торгах приняли участие более 78 покупателей. Начальная цена продажи объектов увеличилась максимально в 11 раз, минимально в 4 раза. По словам Янукович, такого ажиотажа ранее не наблюдалось.
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Цены увеличились в 4-11 раз
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