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В Минске на аукционе раскупили дешевые помещения на первых этажах жилых домов

15.06.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
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Аукцион по продаже объектов, находящихся в госсобственности, прошел успешно: все 8 помещений были проданы с увеличением цены в 4−11 раз.

На аукцион было выставлено восемь помещений. Все — на первых этажах и в подвалах жилых домов на ул. Брестской, Воронянского, Чкалова, Янки Мавра, Корженевского и Жилуновича. Выставленные на аукцион помещения были включены в перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества. Начальные цены лотов были весьма невысокие, что и обеспечило успех продаж.



— Почти в каждое помещение есть отдельный вход, — рассказала «Минск-Новости» начальник управления ценных бумаг, отчуждения и организации торгов фонда «Минскгоримущество» Любовь Янукович. — Площадь помещений разная: от 44,8 м² до 122,1 м². Начальная цена лотов составила от 3 645 рублей до 21 080 рублей. По условиям аукциона покупатель сможет открыть в них детский садик, офис, магазин, объект здравоохранения, физкультурно-оздоровительный или спортивный. Предполагается также, что покупатель создаст не менее двух рабочих мест на новом объекте.

В аукционных торгах приняли участие более 78 покупателей. Начальная цена продажи объектов увеличилась максимально в 11 раз, минимально в 4 раза. По словам Янукович, такого ажиотажа ранее не наблюдалось.

 
Теги: Минск
 
 
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