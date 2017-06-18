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Поджегшая себя на проходной «Коминтерна» женщина умерла
Скончалась жительница Гомеля, которая подожгла себя на проходной местной фабрики «Коминтерн».
«Несмотря на принимаемые со стороны медиков меры, женщина скончалась 18 июня», - сообщил главный врач Гомельской городской клинической больницы №1 Олег Ядренцев, сообщает
По его словам, у женщины было 57% ожогов тела.
Напомним, что работница «Коминтерна»
Она появилась уже облитой легковоспламеняющейся жидкостью и нажала на клапан зажигалки. Ее одежда сразу же загорелась
При поступлении в больницу женщина пояснила, что в последнюю неделю находилась на амбулаторном лечении в областной психиатрической больнице.
По словам гендиректора «Коминтерна» Петра Афонченко, женщина работала уборщицей в экспериментальном цеху. Была активной, добросовестной, приветливой, неконфликтной, зарплата у нее была достойная.
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Скончалась жительница Гомеля, которая подожгла себя на проходной местной фабрики «Коминтерн».
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