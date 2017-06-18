Поджегшая себя на проходной «Коминтерна» женщина умерла

Скончалась жительница Гомеля, которая подожгла себя на проходной местной фабрики «Коминтерн».

«Несмотря на принимаемые со стороны медиков меры, женщина скончалась 18 июня», - сообщил главный врач Гомельской городской клинической больницы №1 Олег Ядренцев, сообщает БелТА .

По его словам, у женщины было 57% ожогов тела.

Напомним, что работница «Коминтерна» пыталась поджечь себя 9 июня около 07:30 на проходной завода в Гомеле.

Она появилась уже облитой легковоспламеняющейся жидкостью и нажала на клапан зажигалки. Ее одежда сразу же загорелась

При поступлении в больницу женщина пояснила, что в последнюю неделю находилась на амбулаторном лечении в областной психиатрической больнице.

По словам гендиректора «Коминтерна» Петра Афонченко, женщина работала уборщицей в экспериментальном цеху. Была активной, добросовестной, приветливой, неконфликтной, зарплата у нее была достойная.