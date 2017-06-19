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Дороги Бреста будут оснащаться "кошачьими глазами"

20.06.2017 08:25 — Разное | Tut.by  
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Экспериментальная технология появилась на спуске с Березовского путепровода на Пионерскую по совместной инициативе ГАИ Брестчины и ООО «СТиМ». Участок выбирали неслучайно: после реконструкции интенсивность движения здесь выросла, а организация этого движения претерпела серьезные изменения, пишет «Вечерний Брест».


«Кошачий глаз» вмонтировали в направляющие островки на развязке улицы и путепровода, что, по идее, должно облегчить водителям ориентацию в темное время суток. Сам «глаз» — обычный световозвращающий элемент из прочного стекла, разработкой которого занимался стеклозавод «Неман». Брест не стал первопроходцем в этом деле: подобные технологии давно зарекомендовали себя во многих странах и городах и помогли снизить аварийность на проблемных участках дорог.

По расчетам специалистов, новый вариант разметки должен служить не менее пяти лет, а процент световозвращения глаза — не менее 80%. В случае успешного внедрения на пилотном участке «кошачий глаз» вполне может появиться и на других проблемных улицах города.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 21
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Экспериментальная технология появилась на спуске с Березовского путепровода на Пионерскую.

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