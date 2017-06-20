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Немного колдовства и хрустальный звон бокала
Когда-то хрустальные вазы и фужеры считались лучшим подарком на день рождения, свадьбу, юбилей, профессиональный праздник или выход на пенсию. Мода на хрусталь прошла, а производство осталось.
В городе стекольных дел мастеров — Березовке — вот уже практически 135 лет с помощью магии, трудолюбия и таланта создают вазы, кувшины, бокалы и блюда для сервировки домашнего стола, кафе, ресторанов, интерьеров домов и офисов.
В неманском прейскуранте 1911 года покупателям предлагалось 1828 видов изделий. Ассортимент предприятия сегодня представлен 5 тысячами разнообразных по назначению, форме, цветовой гамме и декорированию красками, пудрами, золотом, склейкой разнообразных форм изделий.
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По следам наивных путешественников: смотрите фотоленту рижского фотографа Робертса Вицупса с белорусского стекольного завода "Неман".
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