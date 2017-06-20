ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немного колдовства и хрустальный звон бокала

21.06.2017 07:42 — |  
Размер текста:
A
A
A

Когда-то хрустальные вазы и фужеры считались лучшим подарком на день рождения, свадьбу, юбилей, профессиональный праздник или выход на пенсию. Мода на хрусталь прошла, а производство осталось.

В городе стекольных дел мастеров — Березовке — вот уже практически 135 лет с помощью магии, трудолюбия и таланта создают вазы, кувшины, бокалы и блюда для сервировки домашнего стола, кафе, ресторанов, интерьеров домов и офисов. 

В неманском прейскуранте 1911 года покупателям предлагалось 1828 видов изделий. Ассортимент предприятия сегодня представлен 5 тысячами разнообразных по назначению, форме, цветовой гамме и декорированию красками, пудрами, золотом, склейкой разнообразных форм изделий. 

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По следам наивных путешественников: смотрите фотоленту рижского фотографа Робертса Вицупса с белорусского стекольного завода "Неман".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
После ухода Шапиро у Миноблисполкома остались долги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика