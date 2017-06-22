Итоги недели: Саммит ЦЕИ в Минске, опасный мотосезон и страсти по ЦТ

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев и ведущий радио Вячеслав Шарапов обсудили наиболее заметные события уходящей недели.

"Встреча министров иностранных дел в Минске — это целый прорыв нашего МИДа, прорыв нашей дипломатии, прекрасно, что столько европейских дипломатов посетили Минск, чтобы обсудить ряд важных вопросов, услышать белорусскую позицию и, как оказалось, почти во всем с ней согласиться. Это может только радовать. В Центральной Европе хотят мыслить более независимо, не следовать в чужом фарватере и решать вопросы самостоятельно", — отметил Казарцев.



© Sputnik / Виктор Толочко Улыбки и рукопожатия: как прошла встреча глав МИД стран ЦЕИ в Минске 15

Начавшийся летний сезон спровоцировал сразу несколько трагических инцидентов, жертвами которых стали как взрослые, так и дети. Собеседники посчитали необходимым предупредить слушателей о мерах предосторожности на водоемах, посоветовали внимательно следить за детьми, так как с начала лета произошло уже несколько случаев гибели детей в водоемах .

В то же время особенно внимательными стоит быть и взрослым, особенно тем, кто выбирает в качестве средства передвижения мотоцикл. На уходящей неделе на дорогах страны произошло сразу несколько смертельных ДТП с участием байкеров .

"Хочется напомнить всем господам, которые хотят кататься на мотоциклах, что нужно помнить и о себе, и о других участниках движения, которые невольно могут стать жертвой чьего-то лихачества", — сказал Казарцев.

В то же время, покрасоваться в хорошем смысле этого слова нынешним летом можно на централизованном тестировании, которое для многих молодых людей стало главным событием недели. Корреспондент Sputnik считает, что по точным предметам тестовая система себя зарекомендовала хорошо, в то время как по гуманитарным предметам стоило бы изменить экзаменационную форму.

"Человек может набрать 90 баллов по русскому или белорусскому языку и писать при этом безграмотно. Форма изложения более способна выявить грамотных людей", — отметил Казарцев.

Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.