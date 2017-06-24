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Рэп-битву Урганта и Шнура посмотрели за сутки почти 3 миллиона раз

25.06.2017 07:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рэп-битва состоялась во время телевизионного эфира на популярном шоу. Звезды предстали в образе Oxxxymiron и Johnyboy.

Ургант в своем выступлении сравнил Шнурова с актером Алексеем Паниным и продемонстрировал тату на шее в виде ругательства. Солист "Ленинграда" в свою очередь прошелся по музыкальной карьере телеведущего.

Ролик записывался на самой известной баттл-площадке России — Versus.

 
 
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Поединок между известным телеведущим Иваном Ургантом и лидером "Ленинграда" Сергеем Шнуров набирает вирусную популярность.

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