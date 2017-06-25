Почему занесло танк во время репетиции парада?

Танк был исправен – виновата погода и плохая дорога. Так Минобороны прокомментировало ДТП с танком, которое произошло во время репетиции парада 24 июня.

По словам представителя министерства обороны Беларуси Владимира Макарова, в данное время изучаются обстоятельства инцидента, проводится компетентное расследование.

Установлено, что танк Т-72Б был исправен, никто не пострадал, а главными причинами аварии были названы сложные погодные и дорожные условия.

Напомним, в субботу асфальт был мокрым после дождя, и танк на большой скорости сломал дулом дерево и врезался в столб .

По словам Макарова, боевая машина получила незначительные повреждения, и в параде принимать участие не будет.

«Уже приняты все возможные меры, чтобы такое больше не повторилось: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей. Проверка по делу еще идет, по ее итогам будут приняты соответствующие решения и меры. Одно теперь можно сказать точно: техника была исправна», – отметил представитель оборонного ведомства.

Напрашивается вопрос: а если и во время парада будет лить дождь? По словам Макарова, опасности быть не может, так как во время парада техника двигается со скоростью 20 км в час.