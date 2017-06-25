ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему занесло танк во время репетиции парада?

26.06.2017 13:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Танк был исправен – виновата погода и плохая дорога. Так Минобороны прокомментировало ДТП с танком, которое произошло во время репетиции парада 24 июня.

По словам представителя министерства обороны Беларуси Владимира Макарова, в данное время изучаются обстоятельства инцидента, проводится компетентное расследование.

Установлено, что танк Т-72Б был исправен, никто не пострадал, а главными причинами аварии были названы сложные погодные и дорожные условия.

Напомним, в субботу асфальт был мокрым после дождя, и танк на большой скорости сломал дулом дерево и врезался в столб.

По словам Макарова, боевая машина получила незначительные повреждения, и в параде принимать участие не будет.

«Уже приняты все возможные меры, чтобы такое больше не повторилось: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей. Проверка по делу еще идет, по ее итогам будут приняты соответствующие решения и меры. Одно теперь можно сказать точно: техника была исправна», – отметил представитель оборонного ведомства.

Напрашивается вопрос: а если и во время парада будет лить дождь? По словам Макарова, опасности быть не может, так как во время парада техника двигается со скоростью 20 км в час.

фото: Onliner.by

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Танк был исправен – виновата погода и плохая дорога. Так Минобороны прокомментировало ДТП с танком, которое произошло во время репетиции парада 24 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Классика жанра: минчан ждет премьера балета "Орр и Ора"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика