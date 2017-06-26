История советской цензуры: одна неправильная буква ценой в жизнь /

В 2012 году вышла в свет книга профессора исторического факультета БГУ Александра Гужаловского "Красный карандаш. Очерки по истории цензуры в БССР. Часть 1. 1919-1941 гг." На основании большого объема рассекреченных архивных документов и собственных исследований автор впервые показал читателям, что представляла собой система информационного контроля в БССР.

"В сталинский период истории БССР в ситуации тотального страха, который сковал общество, особенно во время "великого террора" 1937-38 годов, люди чувствовали и понимали, что простая ошибка издателя, даже одна буква может привести к фатальному результату, это может стоить жизни человеку. И в этой ситуации буквально запуганные люди делали ошибки", — рассказал историк.

По словам собеседника, нужно также учитывать то, что газеты готовились к выходу в ночь, когда люди были уставшими. Понятно, что человек ночью делает больше ошибок, чем днем, потому что хочет спать. И чаще всего появлялась ошибка, которая звучала нецензурно, когда в фамилии Сталина буква "т" случайно менялась на "р".



© Sputnik / Виктор Толочко "Высокий репрессанс": неизвестные факты из истории советской цензуры

Значительно позже, уже во времена перестройки, некоторым артистам из Ленинграда, представителям русского рока, в частности, группам ДДТ и "Телевизор", было негласно запрещено посещать БССР. Они значились в так называемом "черном списке" за свои песни.

"В работе цензора существовал основной документ, это перечень запрещенных сведений. Это большой талмуд из пятисот страниц. Это то, что в любой стране нежелательно для публичного озвучивания. Военное производство, космос, ядерная энергия, но вместе с тем там имелись и такие идеологические вещи, которые шли в качестве дополнения. И вот там можно было найти имена запрещенных авторов или западных писателей, даже их фамилии было запрещено упоминать", — рассказал собеседник.

Как отметил историк, теперь этого крупного цензорного перечня не существует вообще даже в белорусских архивах, он был уничтожен по приказу властей. Но какие-то документы все-таки получилось отыскать.

"Есть письма главы Главлита, в которых он жаловался в ЦК на то, что люди не хотели идти работать цензорами. Наиболее талантливые выпускники журфака и филфака отказывались, а шли в цензоры люди средних способностей, и все-таки работа была серьезная. В день советский цензор должен был прочитать 150-170 печатных страниц текста, и не просто прочитать, а отработать", — рассказал историк.

Сейчас с помощью краудфандинговой платформы доктор исторических наук Александр Гужаловский собирает средства, чтобы издать продолжение — книгу "Красный карандаш. Очерки по истории цензуры в БССР. Часть 2. 1944-1991 гг.".

Беседу с доктором исторических наук, профессором исторического факультета БГУ Александром Гужаловским слушайте на радио Sputnik Беларусь.