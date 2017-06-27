После отмены концерта организаторам удалось договориться о приезде Патрисии Каас в Минск

23 октября в Минске состоится концерт известной француженки Патрисии Каас . Во Дворце Республики певица представит десятый студийный альбом, выпущенный в ноябре 2016 года лейблом Warner France.





Напомним, концерт Патрисии, запланированный на 23 мая во Дворце Республики, был отменен. Как сообщили организаторы, у исполнительницы возникли логистические проблемы в туре.

— После длительных переговоров нам удалось договориться о приезде певицы в Беларусь, — рассказали во Дворце Республики. — Минск включен в мировой тур Патрисии Каас, а те зрители, которые так долго хотели услышать своего кумира вживую, смогут это сделать уже этой осенью.

2017 год у великой певицы будет насыщенным, с новым альбомом Патрисия Каас планирует посетить более 20 стран.

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— Новый альбом позволит мне снова соединиться с моими поклонниками на сцене вместе с моими лучшими песнями, — говорит певица.

Новые оригинальные песни звезда французского шансона записала после 13-летнего перерыва, отметив сразу два юбилея. Посвятив несколько лет исполнению песен Эдит Пиаф и «классики» 1930-х годов, Каас вышла на сцену с новыми композициями в своем фирменном стиле.

— Этот альбом, наконец, даст мне возможность исполнить собственные песни и хиты после той прекрасной истории, которой стал спектакль «Каас поет Пиаф», — говорит Патрисия.

Услышать чарующие песни певицы вживую можно 23 октября в Минске. Концерт пройдет на сцене Большого зала Дворца Республики.

Стоимость билетов: 63.00 — 243.00 руб. Купить билет

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