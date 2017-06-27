Снос пятиэтажек в Москве затянется на 8-10 лет, новое жилье людям обещают давать в их районах

О программе масштабной реновации пятиэтажек московские власти заявили в этом году. По ней старые хрущевки должны снести, чтобы на их месте построить новое жилье. Жители пятиэтажек, конечно, уезжать из своих домов категорически не хотят и даже выходят на митинги против реновации.

В Минске о масштабной реновации пока не говорят, но старый жилой фонд тоже хотят точечно снести. Из последних громких планов архитекторов можно вспомнить предложение пустить под бульдозер двух и трехэтажные дома на улице Розы Люксембург и двухэтажки в Осмоловке . На их месте хотят построить многоквартирные дома, пассаж, паркинги. При этом, куда будут отселять людей, неизвестно. Массовой практики, когда люди получали взамен сносимого жилье в том же районе, в Минске нет.

У соседей программа реновации как раз предусматривает возможность для людей получить новое жилье в том районе, где они жили. На днях заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал , что у города уже есть примерно 300 участков, на которых можно построить 4,5 миллиона квадратных метров жилья.



Фото: ext-media.com

— Нам удалось найти площадки практически во всех районах, где жители проголосовали за снос домов и переселение. Эти участки несколько раз осматривали наши специалисты. И я с уверенностью могу сказать, что все, кто примет участие в программе реновации, точно будут жить в своих районах. Правительство Москвы гарантирует предоставление новых квартир в том же районе, включая районы Центрального административного округа (в Зеленограде и ТиНАО — в пределах административного округа). Это новая гарантия, которой не было прежде в программе расселения и сноса пятиэтажек сносимых серий, — заявил чиновник.

Первые варианты квартир для переселения из пятиэтажек городские власти смогут предложить уже в конце года. У города есть дома для таких нужд — как готовые, так и строящиеся.

— Если жители будут за то, чтобы переехать в эти дома, то мы сможем предлагать там квартиры, — сказал заммэра. — У нас есть и дома, куда уже сейчас можно переселять людей. Речь идет о квартирах, находящихся на балансе города. Часть их — в ведении Департамента городского имущества, а часть — порядка 3,6 тысячи квартир общей площадью почти 203 тысячи квадратных метров — на балансе казенного предприятия «Управление гражданского строительства». Квартиры, принадлежащие Управлению гражданского строительства, расположены в жилых комплексах на территории семи административных округов Москвы: Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Южного, Восточного, Западного и Центрального.

Программа реновации затянется на 8−10 лет

По подсчетам московских властей, реновация займет немало времени. Чтобы полностью переселить всех людей из старых пятиэтажек, понядобится не один год.

— Нам понадобится несколько месяцев, чтобы составить продуманную программу, в которой мы точно скажем людям, в какой дом они смогут переехать, какая там транспортная инфраструктура, сколько школ и детских садов рядом, на какое количество машино-мест рассчитаны парковки, — рассказал заммэра. — Первые переселения людей из пятиэтажек в дома, построенные именно по программе реновации, запустим в течение двух-трех лет. Далее масштаб будет нарастать. Пик придется, думаю, через 8−10 лет лет действия программы реновации.





Кстати, дома, которые построят вместо старого жилья, будут в большинстве своем монолитным — 70%, и только 30% займут панельные многоэтажки. В отделке квартир планируют использовать российские отделочные материалы. В тех случаях, когда это невозможно, — импортные. Стандарты отделки будут утверждены постановлением Правительства.

Коммуналка в новых домах будет гораздо ниже, чем в старых

Московские чиновники обещают, что платить за коммуналку в новых домах придется гораздо меньше, чем в старых пятиэажках. Добиться этого власти планируют за счет использования современных технологий при строительстве нового жилья.

— Особое внимание уделим вопросам энергосбережения в новых жилых домах. Специалисты уже разрабатывают перечень материалов, которые используют для повышения энергоэффективности новых зданий. Это и панели, и энергооборудование, и кабели, и окна, и стены — словом, все, вплоть до лампочек. За счет современных технологий у дома будет другая теплопроводность и затраты на коммунальные услуги снизятся. К тому же в старых домах не всегда есть возможность установить счетчики, а вот в новых они будут устанавливаться заранее — и внутридомовые, и внутриквартирные. Это тоже важно для экономии затрат на коммунальные услуги, — рассказал Марат Хуснуллин.





Кроме низкой коммуналки, город обещает людям не превращать новые районы в каменные джунгли и «подарить» больше парковочных мест для авто.

— Программа реновации даст возможность не только построить людям новые современные дома для проживания, но и создать абсолютно новую полноценную комплексную городскую среду — комфортную, привлекательную, проницаемую, открытую и дружелюбную. Каменные джунгли, как справедливо прозвали спальные районы Москвы, возводили десятки лет. Теперь они должны уйти в прошлое, — заявил заммэра Москвы. — Застройка пятиэтажками районов Москвы в советское время была очень неоднородная и неорганизованная. В результате этого внутри кварталов появились странные и неиспользуемые пространства, так называемые белые пятна. Там стихийно растут деревья. Мы предлагаем на этих же участках разбить скверы, проложить дорожки и установить лавочки. Но это вовсе не означает, что все старые деревья вырубят. Зелени станет больше. Задача планировщиков — максимально бережно относиться к существующим зеленым насаждениям и при этом находить места для дополнительной высадки деревьев и кустарников.

Жители пятиэтажек заранее будут знать, когда их снесут и куда переселят ​

Полную программу реновации московские власти планируют сформировать до конца этого года.

— Мы сможем подготовить план по сносу старых домов, их расселению и строительству нового жилья на три года вперед. Напомню, что на первый год реализации программы Мэром уже принято решение о выделении из городского бюджета 96 миллиардов рублей. Нам важно понимать общую картину и действовать по плану, а не бессистемно. Жители домов, которые войдут в программу по итогам голосования, будут знать, когда состоится переселение, на какую площадку и в какой дом кто поедет. График и порядок переселения обязательно появятся в публичном доступе.