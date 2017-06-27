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Путин подарил путевку в Сочи женщине, жаловавшейся на аварийное жилье

28.06.2017 14:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Путин накануне побывал с рабочей поездкой в Ижевске, где навестил семью Вотинцевых. Анастасия вместе со своей сестрой и тремя детьми проживает в однокомнатной квартире, где площадь кухни составляет всего три квадратных метра.

Президент поздравил Анастасию с Днем рождения, а также вручил ей путевку в Сочи на всю семью и букет цветов. Подарок Путина был встречен аплодисментами семьи и соседей.

"Но вы сегодня — мой самый главный подарок", — сказала в ответ именинница.

В ходе "прямой линии" Вотинцева рассказала Путину, что дом, в котором она живет в Ижевске, признан аварийным, однако расселение назначено только на 2029 год. Президент в ответ пообещал навестить семью.

 
 
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Президент России Владимир Путин поздравил жительницу Ижевска Анастасию Вотинцеву, которая жаловалась в ходе "прямой линии" на аварийное жилье, с Днем рождения....

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