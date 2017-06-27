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20 хоккеистов клуба "Юность-Минск" вызваны в сборные Беларуси

28.06.2017 14:11 — Разное | Tut.by  
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Открываются тренировочные лагеря молодежной и юниорских сборных Беларуси. В расположение национальных команд вызваны 20 хоккеистов, которые представляют ХК «Юность-Минск», сообщает пресс-служба столичного клуба.

В лагерь молодежной (U-20) сборной Беларуси вызваны 11 хоккеистов «Юности»:

защитники — Дмитрий Буровцев, Павел Каракулько, Евгений Патешенко, Дмитрий Саврицкий, нападающие — Дмитрий Гринкевич, Леонид Ивановский, Глеб Фирсов, Дмитрий Кот, Станислав Каминский, Александр Щемель и Артем Аносов.

С 4 по 10 июля «молодежка» будет проводить учебно-тренировочный сбор на базе СОК «Олимпийский» в Минске, затем до 5 августа будет работать в Орше, а после перебазируется в «Чижовка-Арену», где в числе прочих станет принимать соперников по групповому этапу Кубка Беларуси.

Молодежная сборная Беларуси в грядущем сезоне сыграет в элитном дивизионе чемпионата мира — турнир пройдет на стыке годов в Баффало (США).

Юниорская (U-18) команда Беларуси начала подготовку к планетарному форуму, который пройдет в апреле в российских Челябинске и Магнитогорске. С 28 июня по 30 июля «юниорка» будет работать на сборе в Лиде. В лагерь команды вызваны двое хоккеистов, обучавшихся в СДЮШОР «Юность-Минск» — это нападающие Андрей Павленко и Артем Борщев.

Сборная Беларуси (U-17) начнет подготовку к юниорскому чемпионату мира - 2019 4 июля на базе РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи». В расположение команды вызваны семеро воспитанников СДЮШОР «Юность-Минск»:

вратарь — Ростислав Зиновенко, защитники — Кирилл Буйнич, Владислав Захаров, нападающие — Егор Буяльский, Георгий Кришталь, Даниил Мартынов, Егор Равинский.

 
Теги: Минск
 
 
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Открываются тренировочные лагеря молодежной и юниорских сборных Беларуси. В расположение национальных команд вызваны 20 хоккеистов, которые представляют ХК...

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